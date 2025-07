La ARP insta a empezar “cuanto antes” la reforma de la Caja Fiscal

En el acto inaugural de la Primera Expo Paraguay 2025, el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Daniel Prieto aprovechó la ocasión para citar cuestionamientos y pedidos a las autoridades presentes, entre ellos al presidente de la República Santiago Peña, por parte del sector agropecuario.

Entre estos cuestionamientos, el titular de la ARP señaló la preocupación sobre la situación del sistema previsional en nuestro país. “La ARP advierte que el sistema previsional y de salud pública atraviesa una zona de riesgo que amenaza la estabilidad fiscal y el bienestar de los trabajadores”, detalló

Agregó también que en este escenario, la situación deficitaria de la Caja Fiscal es la que más preocupación ya acumula un déficit de alrededor de US$ 153 millones a junio de este año y, de mantenerse la tendencia de US$ 26 millones de saldo rojo cada mes, superará los US$ 300 millones a fin de año.

“Hoy los pagos a jubilados exceden en 43% los aportes activos, presionando el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y poniendo en entredicho el reciente grado de inversión del país”, advirtió Prieto, ante la atenta mirada del presidente Peña y de la ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos.

También se refirió sobre la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que agregó enfrenta un cuadro crítico. Por un lado, los asegurados sufren por el desabastecimiento crónico de fármacos y por otro lado, acotó que hay preocupación por la situación del fondo jubilatorio que ya utilizó G. 1,218 billones de sus reservas, entre el periodo 2020 y 2024. Sin embargo, hay una deuda estatal superior a US$ 570 millones, por lo que la ARP plantea se tomen acciones inmediatas.

Soluciones para el Chaco

Prieto también abogó por más obras de infraestructura viales de servicios y conectividad, sobre todo en el Chaco que en la reciente temporada de lluvias, ha dejando a muchas comunidades totalmente aisladas, y a cientos de productores afectados por el pésimo estado de los caminos.

“Necesitamos políticas de Estado, para generar el desarrollo del Chaco, acueductos, energía, y como mínimo un programa de 1000 kilómetros de asfaltado, logrando completar el desarrollo del 60% del territorio, sin esto no hay inclusión ni expansión productiva”, refirió Prieto.

Entre las obras que consideran prioritarias mencionó: la segunda bioceánica que une Pozo Colorado - Gral. Diaz, desvío Salazar - Puerto Pinasco, Bahía Negra - Fuerte Olimpo, la Ruta del Arroz, entre otras. Ante estas declaraciones del titular de la ARP, el presidente de la República Santiago Peña se comprometió a licitar y adjudicar la obra de la línea PY 16, conocida como la “Ruta de la Carne” que une Loma Plata con Agua Dulce, dentro de su gobierno

Piden a fiscalía actuar con celeridad

Finalmente, Prieto también insistió en la necesidad de fortalecimiento de la seguridad física y jurídica que son esenciales para el desarrollo del campo. “Instamos a la fiscalía a actuar con celeridad y a la justicia con dureza, y busquemos recuperar la imagen de las instituciones, dejando de lado las prácticas poco transparentes”, acotó.

También recordó a Edelio Morínigo y Oscar Denis “que siguen faltando en sus casas”, y a Félix Urbieta, cuyos restos su familia aún siguen esperando para que descansen en su última morada.