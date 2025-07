Paraguay y su posición frente a la atracción del capital extranjero

Al desagregar por países, en 2024, Paraguay recibió US$ 400 millones, lo que representó una reducción respecto a los US$ 576 millones registrados en el periodo anterior. Esta variación negativa de US$ 176 millones significó una caída del 30,6% interanual.

El flujo de IED hacia Paraguay sigue siendo considerablemente menor en comparación con sus principales socios comerciales. Brasil lidera ampliamente en la región, con US$ 71.070 millones en 2024, un incremento del 13,8% frente al año anterior, consolidando su posición como el mayor receptor de inversión en América del Sur, con una participación del 37,6% del total regional. En contraste, Paraguay representó apenas el 0,2%.

Argentina, pese a haber recibido US$ 24.757 millones en 2023, experimentó una drástica reducción del 53%, con una IED de US$ 11.644 millones en 2024. Aun con esta caída, la inversión en el país vecino es considerablemente superior a la de Paraguay. Chile también presentó un descenso del 31,9%, con US$ 12.521 millones, mientras que Colombia registró una baja del 15%, alcanzando los US$ 14.269 millones.

Los datos reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo el clima de inversión en Paraguay para acortar la brecha con sus socios estratégicos. Atraer capital extranjero será clave para dinamizar sectores productivos y mejorar la competitividad.

Paraguay: fuerte contracción en entradas y anuncios de inversión

Como se ha expuesto, Paraguay se vio arrastrado por la tendencia regional de menor dinamismo en materia de inversión extranjera. El principal componente, los aportes de capital, se mantuvo relativamente estable con un aumento del 2%, representando el 93% del total de entradas.

El retroceso general se explicó por la fuerte contracción de los préstamos entre empresas, que ya eran negativos en 2023 y sufrieron una caída adicional del 128%.

También influyó la disminución del 32% en la reinversión de utilidades, reflejo del menor entusiasmo de las empresas extranjeras por reinvertir sus ganancias en el país.

En cuanto a los anuncios de nuevos proyectos, Paraguay registró 12 iniciativas por un monto de US$ 551 millones, lo que representó una reducción del 62,4% frente al nivel sin precedentes observado en 2023.

Los sectores más relevantes fueron el de comunicaciones (52,4%), seguido por hoteles y turismo (16,4%) y productos químicos (10,9%).

Pese a la caída, el sector de las comunicaciones continúa destacándose desde 2020, principalmente, por proyectos relacionados con infraestructura digital y servicios asociados. Este dinamismo ha permitido mantener cierto atractivo para los inversionistas en medio de un contexto regional y local desafiante.

El informe de la CEPAL revela que, salvo excepciones como Perú, 2024 fue un año de retracción en las inversiones extranjeras en América del Sur.

Factores como la incertidumbre global, cambios regulatorios y un menor apetito por riesgo parecen haber influido en la decisión de las empresas.

Paraguay, aunque históricamente ha tenido cifras más modestas en términos absolutos, no escapó de esta tendencia y deberá seguir fortaleciendo estrategias, especialmente en sectores estratégicos como el digital y el turístico.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones