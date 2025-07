“Expo Paraguay ARP 2025” culmina este domingo, con más de 700.000 visitantes

La Expo Paraguay ARP 2025, la primera organizada por el consorcio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) junto a la Universidad Rural del Paraguay (URP), culmina hoy en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Según los organizadores, el evento superó sus expectativas y generó gran movimiento económico, durante las dos semanas de desarrollo (del sábado 12 al domingo 27 de julio). Es la primera expo que realiza la ARP sin su tradicional socio, la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

En la edición 2025 de la expo, se desarrolló la 42° Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la Exposición de Ganadería, en el mismo predio.

Récord de inscripción de animales

El titular de la ARP, Daniel Prieto, destacó días pasados que esta primera edición tuvo un récord de inscripción de 2.719 animales. Además aseguró que no ha quedado un espacio comercial libre en el predio. No obstante, se pudieron observar stands de instituciones públicas, lo que ayudó a la organización a cubrir la ausencia de algunas grandes industrias que desde este año ya no estaban presentes.

Según resaltó la organización, esta edición ha batido récords de participación y visitas del público. Los datos oficiales hacen referencia al ingreso de 668.713 personas hasta el sábado, por lo que el cierre indicará, según se prevé, una cifra superior a 700.000.

En cuanto a la Expo Empleo, cerca de 600 personas participaron, aunque se registraron más de 8.000 postulaciones a través de la plataforma Emplea Py, en la que estaban disponibles las vacantes para 1.906 oportunidades laborales.

Mesa de reuniones, con 966 encuentros organizados

En cuanto a la Mesa de Reuniones de la Expo, en tres jornadas hubo 966 reuniones organizadas, y muchas otras más logradas espontáneamente, resaltó la organización. Según sus datos, la estimación de negocios ronda los US$ 16 millones.

En la modalidad virtual, en tanto, hubo un total de 215 reuniones organizadas. Empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela han aprovechado la virtualidad como medio para ser parte de la Mesa de Negocios.

Las primeras evaluaciones recibidas y procesadas dan cuenta de las impresiones de participación de la citada actividad: El 88% de los participantes manifestaron que la experiencia en la Mesa de Negocios ha sido entre “Excelente” y “Muy Buena”, informaron.

Cada participante ha realizado un promedio de 7 a 9 reuniones organizadas y espontáneas; y el 89% ha manifestado que las mismas han sido entre “Muy positivas” y “Positivas”, con una probabilidad del 93% de cierre de acuerdos.

Algunos casos de acuerdos internacionales

Los organizadores informaron sobre algunos casos de acuerdo internacionales cerrados. Por ejemplo, la venta de gas medicinal (argón) a una empresa fabricante de equipamientos comerciales de acero inoxidable; amoblamiento paraguayo a medida para edificios en Argentina; intercambio de productos complementarios para su comercialización. Asimismo, exportación de girasol y distribución de productos alimenticios al interior del país.