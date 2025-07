Jubilados cuestionan nueva designación en IPS y operación con Ueno

Los jubilados agremiados en la Unión Nacional se manifestaron en rechazo de la designación realizada por Santiago Peña de Rodi Hernán Ozuna Paredes como representante de los jubilados ante el Consejo de Seguridad Social. Afirmaron que no representa a los jubilados, considerando que ni siquiera es de IPS, la caja mayoritaria con más de 88.000 miembros.

“IPS es la caja mayoritaria de mayor volumen y la más codiciada. Ahí es donde vamos a tener que levantar la voz los jubilados para decir ‘no toquen los fondos de IPS, cuidado con las reservas técnicas de IPS’. Entonces, el objeto de esta reunión principalmente es manifestar nuestro rechazo, nuestra protesta y nuestro pedido al gobierno nacional de que rectifique esa designación que se hizo”, señaló Pedro Halley, vocero de los jubilados.

Aseguró que están en disidencia de esta designación porque el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, pidió a los jubilados que presenten candidaturas hasta el 16 de enero, cosa que cumplieron presentando a sus candidatos, resultado de asambleas, para que después, entre gallos y medianoche salga la designación de una persona que no representa ni a más de 3.000 jubilados, según su caja, y que no representa a los 88.000 jubilados de IPS.

“Él no tiene testimonio de lucha y que más allá de sus méritos académicos, posiblemente sean muchos, no nos va a representar y creemos que en el momento en que tenga que plantarse ante el poder político para decir ‘no toquen los fondos’, no lo va a hacer, porque es funcional al equipo económico que lidera Fernández Valdovinos”, acusó.

Jubilados contra designación de representante

También señalaron que Jorge Pineda, designado como suplente de Rodi, pertenece a la Caja Fiscal, que es una caja en quiebra, lo que sospechan que se está cocinando la transferencia de los recursos de IPS para salvar esa Caja Fiscal.

“Nosotros queremos que ahí esté un jubilado de IPS, que defienda los fondos y los intereses del IPS. El propio presidente Britez del IPS en reunión de la semana pasada nos dijo que hablaría con el presidente Peña para apoyar la postura de los jubilados de IPS, de que ahí debe estar un jubilado de IPS. No sé si lo hizo, no sé si nos mintió otra vez o no sé si Peña no le hace caso nada, pero lo cierto es que hoy tenemos un representante jubilado que no vamos a aceptar ni vamos a acatar”, aseveró.

Adelantó que plantearán una manifestación de los jubilados frente al Panteón Nacional de los Héroes para expresar este rechazo y el uso de los fondos previsionales, el convenio entre el IPS y el Ministerio de Salud y el mal manejo de IPS.

“Tenemos miedo. Nosotros no discutimos la legalidad en el sentido que se siguieron las formas. Lo que nos preocupa es el fondo de la cuestión, que el 70% de los recursos del IPS están concentrados en cuatro instituciones. Ojalá Dios no quiera, pero si se repite la crisis de los 90, en la que un banco nomás cayó y luego vino el efecto dominó e IPS perdió las dos terceras partes de sus reservas. Estamos repitiendo el mismo error y eso no es prudente, no es saludable, es extremadamente riesgoso”, recordó.

Jubilados critican colocación de CDE en Ueno

También criticó el régimen de concentración de riesgos en no más de tres entidades de US$ 116 millones a la vista que no generan intereses, que están a pérdida y que puede esfumarse de acuerdo al estado financiero del propio IPS.

“Evidentemente, no está a la vista para las entidades captadoras. Lo están haciendo circular, y como siempre decimos los jubilados y es lo que más nos duele, todos ganan plata por nuestra plata, menos los jubilados, estos compañeros que están acá y que viven en el interior, vienen, están en los albergues durmiendo a la intemperie, están peleando por un haber mínimo y por alguna migaja que les llegue desde arriba”, lamentó.

Por su parte, Gustavo Canata, presidente de la Unión Nacional de Jubilados puntualizó que del dinero depositado a la vista hace más de un año y medio, aproximadamente G. 805.000 millones, que representan los US$ 116 millones, casi G. 600 millones está en el banco Ueno, en un solo banco, lo que representa un riesgo tremendo y sobre todo una pérdida aproximada de unos US$ 40 millones al año.

“Para la institución que siempre están manifestando que hay pérdida, sin embargo, los bancos cada mes están captando ahorros nuevos, significa que en realidad no existe una pérdida. Como decía hace unos días uno de los medios, en el 2024 el IPS generó más de G. 300.000 millones de ganancias y hoy ellos están hablando de que hay una pérdida”, denunció.

Convenio entre ministerio e IPS

Pedro Halley también denunció que están en contra del convenio que se firmó en la zona de Alto Paraná entre IPS y el Ministerio de Salud, de contraprestación de servicio, pero que en realidad va a significar que el IPS de Alto Paraná, que apenas puede ya con su población asegurada, va a atender también a no asegurados del Ministerio de Salud Pública.

“El IPS no es salud pública, el IPS es un sistema de salud cerrado de sus aportantes, de ustedes los que ponen la plata. ¿Qué va a ocurrir en Ciudad del Este en Alto Paraná? Que cuando vos, asegurado del IPS, te vayas al hospital, te vas a encontrar con una fila no de 10 asegurados antes que vos, sino de 100 personas que no son asegurados esperando el mismo médico, la misma operación. Eso es lesión de confianza, eso es malversación de fondos”, fustigó.

Dijo que como gremio van a perseguir hasta que se cancele ese convenio que el presidente Santiago Peña anunció con mucho populismo y sin ningún sentido lógico.