Reforma del transporte público: inclusión de mujeres y otros ejes que plantea el gobierno de Peña

Aumentar la participación de mujeres dentro del sistema de transporte público es uno de los ejes que resaltó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, sobre el proyecto de ley que reformaría el transporte público y que estaría siendo tratado por la Cámara de Senadores la semana que viene. Destacó que este es un eje no tan visible, pero de un muy importante impacto.

“El transporte público de pasajeros a nivel latinoamericano en forma general es un sector altamente masculinizado. La pregunta es ¿por qué no puede ser un lugar donde las mujeres también participen?, entonces el Estado tiene que intervenir cuando hay fallas enormes de mercado. Tiene que hacer lo que se llaman acciones afirmativas, acciones que empujen la participación femenina, porque es un lugar de un ámbito laboral enorme y grande", resaltó.

Contó que con el aumento de la participación de mujeres en Santiago de Chile, en Jalisco y en Bogotá, se elevó el nivel de rentabilidad en las empresas, bajaron la siniestralidad del transporte público e hicieron más amigable y respetable el ambiente laboral de las empresas. Consideró que la participación de mujeres en Paraguay dentro del sector de transporte es de tan solo 5%.

“El Estado toma las riendas y empuja, esto está previsto en la ley, empuja la participación femenina y esto no tiene un impacto trivial. Tiene un impacto financiero en la empresa, tiene un impacto del punto de vista social también y los ejemplos más claros son Chile, México, también en Jalisco y también en Bogotá, San Isidro, un lugar que se llama La Rolita. En Santiago de Chile y en Bogotá, en un barrio pobre de mucha vulnerabilidad, hay una participación femenina, casi el 60% de mujeres en el sistema de transporte que antes no tenía casi mujeres”, sostuvo.

Calificó de “arcaico” el pensamiento de quienes dicen que las mujeres son un problema porque se embarazan o por tener que hacer baños separados para las mismas.

“En una audiencia de donde estaban transportistas, una persona se levanta y me dice ‘¿las mujeres en el transporte público?’, con esa interrogante, ‘qué es esto?’ Y me dio un ejemplo que hasta ahora no sé si reaccioné bien o mal, me dice, ‘las mujeres, problema. Se embarazan las mujeres’. Imaginate lo que me dice, el nivel de conciencia de la participación, ‘se embarazan las mujeres y tenemos que hacer baños separados para las mujeres’. Ese es el concepto que tiene el transporte del trabajo de las mujeres en transporte público. Estamos en un pensamiento extremadamente arcaico, neandertal, de lo que es la participación femenina", relató.

Reestructura de los corredores

Fernández resaltó que un elemento muy importante de la reforma es la reestructuración de la manera en que sucede el transporte público, por lo que se plantean establecer corredores, que son los lugares las empresas pueden poner nuevos buses al servicio de la gente.

“Corredores donde se pueden hacer y nuevos buses para la gente. Eso está contemplado en la ley en la manera que se estructura el nuevo modelo de negocio. Otra cuestión importante es cuando tenemos estos itinerarios que le llamamos unidades funcionales, es posible hacer integraciones tarifarias rápidas. ¿Por qué? Porque una misma empresa va a estar en un gran corredor, por lo tanto una persona puede subir y bajar de ese bus sin costo. Eso se llama el trasbordo, esa es la integración tarifaria en la cual estamos apuntando", precisó.

Dijo que esta reestructuración va a disminuir la cantidad de empresas operadoras de transporte, no por una cuestión arbitraria o un antojo del viceministerio, sino porque estructuralmente funcionan los sistemas de transporte así. Señaló que en el área metropolitana hay 36 empresas con 1.600 buses, mientras que en Santiago de Chile hay 11 empresas con 8.000 buses, lo que hace que lo que se llama “intuición de la economía a escala” no genere las condiciones para que el negocio sea rentable en Paraguay, debido a que el volumen de usuarios por empresa es insuficiente para sostenerlo.

“Entonces, de 36 empresas, imagínate hacer la integración tarifaria con 36. Una empresa no quiere hacer la integración con el otro, una empresa no le quiere tomar al pasajero del otro sin cobrarle. La integración tarifaria necesaria para el bolsillo de la gente para una y para un viaje más ágil de la gente, hoy es casi imposible hacer. Podemos hacerlo intraempresa, pero tiene muchas limitaciones de itinerario. Vamos a barajar de vuelta los itinerarios. Vamos a tener aproximadamente ocho corredores y, por lo tanto, vamos a tener ocho empresas de transporte. De 36 que tenemos”, indicó. Además, afirmó que a los empresarios paraguayos les parece interesante la propuesta y apoyarían la reforma.

Financiamiento del nuevo modelo

Explicó que con la reforma, el financiamiento de los buses nuevos está incluido en la tarifa técnica, que es la que establecerá el precio del pasaje y el subsidio, que continuará. Dijo que con el volumen de pasajeros se estaría financiando el cambio del sistema.

“La adecuación de estas economías a escala ya ayuda a las finanzas del sistema. El proyecto provee financiamiento del sistema. El sistema de transporte público se paga con el giro del negocio mismo del transporte público”, sostuvo.

Agregó que dentro del proyecto de ley, la palabra incorporar no es inocente, considerando que el sistema necesita que se incorpore buses nuevos y más buses.

“Estos buses nuevos, así como tu auto 0 km, no hace falta que alguien saque de su bolsillo los US$ 300 millones y compre 1000 buses y ponga una vez al sistema. Primero que nada, desde el punto de vista de transporte, no se va a hacer. Lo que vamos a hacer, se va a incorporar al sistema buses con pagos a cuotas. ¿Cómo se pagan las cuotas? Esas cuotas se pagan en la tarifa técnica. ¿Qué es la tarifa técnica? Es la suma del valor del pasaje más el subsidio que pone el Estado. Entonces, cada vez que se sube una persona paga su pasaje G. 3.400 y el subsidio del Estado paga G. 6000, en ese G. 6.000 está incorporado el costeo de la cuota", precisó. Aseguró que este plano no hará que suba el pasaje.

Plan para evitar reguladas

Dijo que buscan iniciar con uno o dos corredores para le segundo semestre del 2026, con 500 buses.

“Mientras el sistema se va a renovar, porque va a convivir el viejo con el nuevo en la transición. ¿Quién va a incorporar flota? y esencialmente lo va a incorporar el sector privado. ¿Cómo lo va a incorporar el sector privado? Nosotros vamos a hacer una licitación para proveedores de flota. Entonces, este proveedor de flota tiene que incorporar buses al sistema. ¿Y cómo incorpora buses? No es que el Estado saca la plata y le paga al proveedor de flota. El Estado le dice al proveedor, ‘señor, yo te voy a pagar por tus buses una especie de alquiler mensual por cada bus que esté bien 0 km disponible en el sistema’“, indicó.

Por último, detalló que el dueño de los buses es el sistema de transporte público, porque hay una figura llamada afectación, de bienes afectos al servicio. “Los bienes estratégicos, los buses, son bienes afectos al servicio de transporte público. ¿Qué significa afecto? Que una vez que se firma el contrato, nadie puede sacar los bienes del servicio de transporte público. Si el empresario se quiere ir, sus buses se quedan porque están afectados al servicio de transporte público. Si alguien quiere embargar los buses porque el empresario tiene una deuda con alguien, esos buses no se pueden embargar", concluyó.