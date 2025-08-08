ANDE intervino conexiones irregulares en Itapúa y retiró suministros eléctricos

Como parte de este operativo, los equipos técnicos de la ANDE efectuaron un total de 822 inspecciones en distintas localidades de Itapúa. Estas revisiones permitieron identificar anomalías que ponían en riesgo el servicio y la seguridad de los usuarios.

Durante las inspecciones intervinieron 64 puntos con suministro eléctrico irregular, que evidenciaban conexiones que no cumplían la normativa vigente. Asimismo, por razones de seguridad y uso indebido, se procedió al corte de 74 servicios eléctricos, previniendo posibles accidentes o pérdidas,según informó la empresa estatal.

Por otra parte, la ANDE gestionó la instalación de 50 nuevos medidores para quienes recientemente solicitaron el servicio, y llevó a cabo tareas de mantenimiento en los equipos existentes. Mediante estas revisiones, reemplazaron 21 medidores que presentaban fallas técnicas, optimizando así la exactitud en la medición del consumo eléctrico.

Lea más: DNCP suspendió sumario al consorcio de Dionisio tras una “simple” solicitud

Para adecuar el suministro a la demanda real, modificaron 10 cuentas cuyos propietarios incrementaron su potencia declarada, adaptando los acuerdos contractuales a sus necesidades actuales. ANDE recuerda que la sustracción de energía constituye un delito penado por la Ley N.º 7300/24, el cual puede acarrear hasta 10 años de prisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las personas pueden reportar situaciones indebidas relacionadas con el servicio eléctrico, pueden hacerlo de manera confidencial a través de la web institucional (www.ande.gov.py), la aplicación MI ANDE, o por WhatsApp al 0962 160160.