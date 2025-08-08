ANDE licita línea de transmisión subterránea por US$ 28,4 millones

El coordinador general de la gerencia técnica de la ANDE, Víctor Alí, explicó que la instalación de estas líneas subterráneas permitirá aumentar la confiabilidad y seguridad del suministro en las subestaciones de Barrio Molino y Villa Aurelia. Actualmente, la demanda eléctrica en la zona metropolitana está en constante crecimiento, hecho que exige una actualización y refuerzo de la infraestructura energética.

Las nuevas líneas de transmisión garantizarán un respaldo adicional para el sistema. Por ejemplo, Barrio Molino, que hoy recibe energía desde la estación Puerto Botánico, contará con otra fuente desde San Lorenzo. En caso de fallas en alguna de las líneas, la otra podrá mantener el flujo eléctrico y así evitar interrupciones masivas, especialmente en zonas como Luque y Villa Aurelia.

Resaltó que el diseño subterráneo responde a varias razones, entre ellas la dificultad de instalar líneas aéreas dentro de la ciudad debido al impacto visual, la afectación a propiedades y las limitaciones de espacio en las veredas.

En cambio, dijo que las líneas subterráneas minimizan la contaminación visual y mejoran la seguridad, ya que están protegidas de factores ambientales como el viento o la caída de objetos.

“Las líneas de alta tensión irán sepultadas bajo las calles, no en las veredas, lo que reduce el impacto sobre el entorno urbano”, detalló Alí. Mientras que las redes de media y baja tensión subterráneas suelen ubicarse bajo en las veredas del centro de Asunción, las de alta tensión se instalarán directamente bajo el asfalto.

Licitación de ANDE: características técnicas y financiamiento

La línea San Lorenzo – Villa Aurelia contará con una extensión aproximada de 8 kilómetros, mientras que la conexión Barrio Molino – Villa Aurelia abarcará cerca de 7 kilómetros.

La licitación se divide en dos lotes:

Lote 1: Ampliación de las subestaciones cabeceras . Incluye una nueva posición de salida de línea de 220 kV en San Lorenzo, dos posiciones en Villa Aurelia y una en Barrio Molino.

Lote 2: Construcción de las líneas de transmisión subterráneas mencionadas.

El costo estimado del proyecto asciende a 28.479.530 dólares, con financiamiento proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cooperación de Taiwán.

Experiencia previa y mantenimiento

La ANDE ya cuenta con experiencia en este tipo de infraestructura, con líneas de transmisión subterráneas de 220 kV instaladas en Sajonia, que conectan Guarambaré con la subestación Sajonia, y en otros tramos que enlazan Puerto Botánico, barrio Molino y Villa Aurelia. Asimismo, en Alto Paraná se está finalizando una conexión subterránea hasta Presidente Franco, contó el Ing. Alí.

En cuanto al mantenimiento, estas líneas requieren intervenciones mínimas, ya que están protegidas en ductos subterráneos, lejos de la exposición al clima o caídas de ramas. Sin embargo, la detección y reparación de fallas implica mayor complejidad, ya que obliga a realizar excavaciones precisas. Aun así, la ANDE cuenta con tecnología de detección de fallas que facilita la identificación exacta del problema, aseguró el funcionario.

Proceso licitatorio y expectativas

La entrega de ofertas está prevista para el miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 9:00, y la apertura de sobres se realizará el mismo día a las 9:30. Se espera la participación de empresas locales e internacionales, con experiencia tanto en líneas aéreas como subterráneas.