Ciudadanía compra menos y con menor calidad ante altos precios, advierten almaceneros

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, reiteró que en los últimos años el aumento de los precios de productos de la canasta básica ha hecho que las compras mermen y ha obligado a la ciudadanía a consumir menos o conformarse con productos de baja calidad.

A pesar de que el Gobierno alega constantemente que la economía paraguaya está en crecimiento y aunque la cotización del dólar con relación al guaraní esté bajando, los precios en comercios – especialmente los de alimentos como la carne – siguen muy altos, lo que ha llevado a críticas directas hacia el sector comercial por parte del presidente Santiago Peña o el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

“Todos sentimos que pagamos más caro todo”, dijo Ibarra, quien señaló que el impacto se siente especialmente en los productos alimenticios, muchos de los cuales han aumentado sus precios en un 50 o hasta un 100 por ciento en los últimos años.

“Sentimos una recesión desde hace cinco años”, dijo. “Hay una falta de circulante, eso es innegable. Podemos hablar de números macroeconómicos estables, pero no es así en la microeconomía, nos cuesta llegar a fin de mes, pagar las cuentas, no tenemos tranquilidad”.

La percepción a nivel micro es que “hay un estancamiento de la economía, no estamos creciendo”, dijo.

La gente compra menos

Señaló que el aumento de precios afecta tanto a productos importados como de producción nacional.

Como consecuencia, dijo, las compras han mermado debido a que los clientes se ven obligados a dejar de lado compras “no necesarias” - como gaseosas, “snacks” o bebidas alcohólicas - e incluso comprar productos necesarios de alimentación básica en menor cantidad, u optar por alternativas de menor valor nutricional.

“Estamos cambiando productos con buena nutrición con tal de poder dar de comer a todos”, dijo.