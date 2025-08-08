Importadores prevén baja de precios si el dólar sigue cayendo

El titular de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, aseguró que si se mantiene la tendencia a la baja del dólar, es muy probable que en las próximas semanas se empiece a notar una reducción de precios, especialmente en productos vendidos en multitiendas.

“Ya estamos pagando importaciones con un dólar más barato. Las compras se hicieron en enero y ahora se están liquidando a un tipo de cambio mucho más bajo. Esto se va a reflejar en los nuevos productos que empezarán a llegar en unos 15 a 30 días”, explicó Caje.

El representante del gremio agregó que muchos comerciantes asociados a Asimcopar están en la misma situación, por lo que prevé una reducción generalizada de precios, siempre y cuando el dólar se mantenga en torno a los 7.300 guaraníes o incluso siga bajando.

“Estoy seguro de que en un mes más o menos se va a empezar a ver una baja generalizada en los precios de las multitiendas”, afirmó.

Peña exigió que se refleje la baja

La declaración del referente empresarial se da en un contexto en el que el presidente de la República, Santiago Peña, cuestionó duramente a los supermercados y comercios por no trasladar al consumidor final las ventajas de un tipo de cambio más favorable.

El mandatario había manifestado que muchos comerciantes suben rápidamente los precios cuando el dólar sube, pero no los ajustan con la misma velocidad cuando baja, y advirtió que el Estado tomará medidas para corregir esa asimetría en el mercado.

Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de que la baja del dólar se refleje cuanto antes en los productos de consumo masivo, especialmente en los rubros más sensibles para las familias paraguayas.