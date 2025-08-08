La Corte pide otra ampliación presupuestaria

El pedido de ampliación presupuestaria fue presentado a la Cámara de Diputados el pasado 28 de julio, a través del Poder Ejecutivo, para su estudio y aprobación.

La máxima instancia judicial solicita G. 28.680 millones (US$ 3,9 millones al cambio vigente) para el “financiamiento de gastos en materia de servicios personales, no personales, bienes de consumo e inversión física”.

En el mensaje se explica que la ampliación se solicita sobre la base de lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado” (modificado por la Ley N° 1954/2002).

Este artículo dispone que las modificaciones a la Ley del Presupuesto General de la Nación que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con que se sufragara la ampliación y deberán ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas, y esta institución es la que elevará los respectivos proyectos de ley a consideración del Congreso hasta el 31 de julio.

Según el proyecto de ley, los recursos se destinaran, entre otros, a mantenimiento y reparación de edificios, seguro, herramientas, adquisición de muebles, pasajes, remuneraciones extraordinarias, bonificaciones.

Aumento salarial para funcionarios

Un primer pedido de ampliación presentada por la Corte al Congreso a inicios del mes de julio, prevé aumento salarial para los funcionarios administrativos y jurisdiccionales, actuarios judiciales y actuarios especiales.

El monto requerido para aumentar el salario en este segundo semestre del año asciende a más de G. 46.652 millones (US$ 6,2 millones al cambio vigente), que será financiado en gran parte con recursos del Tesoro.

La propuesta incluye: 20% para los funcionarios que ganan dentro de un rango de G. 2.798.309 a G. 5.000.000; 10% para los que ganan entre G. 5.000.001 a G. 10.000.000; y 5% para los que ganan un monto superior a G. 10.000.000.

En el caso de los actuarios judiciales se solicita un aumento del 16% y para los actuarios especializados 14%, en ambos casos representa una variación de G. 1.337.234.