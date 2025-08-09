Economía

Azucareros alertan sobre contrabando incontrolado y piden auxilio a las autoridades

La industria nacional del azúcar en Paraguay atraviesa uno de sus momentos más críticos ante el avance incontrolado del contrabando, según alerta el Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP) en un reciente comunicado.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 17:29
Contrabando de azúcar
El contrabando no es un fenómeno exclusivamente de la actualidad. En años anteriores, productores e industriales ya habían protestado en contra del flagelo, como se observa en la imagen proveída por el CAAP.Gentileza

El Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP) denunció que el ingreso ilegal de azúcar, principalmente proveniente de Argentina, está golpeando duramente a toda la cadena productiva, desde pequeños productores hasta las grandes plantas industriales. “La producción local se encuentra en riesgo y la actual zafra está amenazada”, señaló el comunicado.

La problemática no solo afecta a los industriales, sino también a cerca de 250 mil paraguayos que dependen directamente del sector azucarero para su sustento, entre empleos directos e indirectos.

Reclaman acción urgente

Las autoridades han sido exhortadas a intervenir de inmediato para frenar el contrabando, que, según el gremio, “afecta seriamente a quienes dependen de esta actividad para su sustento”. El incremento del contrabando durante las últimas semanas pone en jaque la estabilidad, el empleo y las inversiones en uno de los sectores clave para la economía nacional.

“La inacción frente a esta situación solo favorece a las redes de contrabandistas y condenará a la producción local a una competencia desigual e insostenible”, advierte el CAAP.

Contrabando de azúcar. Producción de caña de azúcar.

Incidencia económica

La cadena azucarera tiene una profunda incidencia social y económica en Paraguay.

  • Empleo directo de Productores agrícolas: 20.500
  • Empleo directo en las industrias de la caña de azúcar: 6.400
  • Empleos Indirectos que proveen servicios y logística en zona de influencia: 23.100
  • Personas beneficiadas de manera indirecta: 250.000
Contrabando de azúcar: cifras alarmantes

Las estadísticas oficiales y estimaciones internacionales evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el nivel promedio anual de azúcar ingresada ilegalmente al país oscilaría entre 80,000 y 95,000 toneladas por año, analizando el periodo 2017-2023.

La situación exige una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades paraguayas, tanto en términos de controles fronterizos como de apoyo a los productores nacionales. El futuro de miles de familias, así como de uno de los pilares de la economía nacional, está en juego si no se combate eficazmente el contrabando de azúcar.

