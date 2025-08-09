SEDECO aclara que no tiene facultad en el control de precios

El Gobierno cuestiona a distintos sectores económicos por no reducir los precios pese a la sostenida baja del dólar. La ministra de la SEDECO, Sara Irún, aclaró que la institución no puede fijar valores en el mercado, pero acompañará los controles de la cadena de precios impulsados por la Presidencia, con énfasis en productos sensibles como la carne.