Desde el lunes, también se clausurará este tramo de la Ruta PY02

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó a la ciudadanía que este lunes 11 de agosto de 2025, entre las 08:00 y las 14:00, se procederá al cierre temporal de la variante de Caacupé, en el tramo comprendido entre los kilómetros 52 y 62 de la ruta PY02.

La medida responde a la ejecución de trabajos de montaje de vigas transversales en el paso superior Costa Pucú, ubicado en el km 59. Durante este lapso, el tránsito vehicular en ambos sentidos será desviado por la zona urbana de Caacupé.

Para el ordenamiento y seguridad de la circulación, se contará con la colaboración de personal banderero, agentes de la Patrulla Caminera y señalización preventiva en todo el sector intervenido.

Detalles de los trabajos y desvíos desde mañana

Estas obras se desarrollan a través de la concesionaria Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill y forman parte de un paquete de intervenciones que incluye la construcción de un viaducto vehicular en Costa Pucú, el montaje de una pasarela con elevador en Pedrozo y un paso vehicular elevado en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo, que reemplazará el semáforo existente. Todas estas mejoras están contempladas en la Adenda N.° 5 del contrato PPP 01/2017 y beneficiarán a unas 56.000 personas.

Justamente, por este paquete de obras, mañana domingo 10 de agosto se implementarán desvíos provisorios en la ruta PY02, a la altura de Pedrozo, distrito de Ypacaraí, debido al montaje de vigas transversales para una pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 47,6.

Durante la intervención, el tránsito vehicular estará clausurado en ambos sentidos entre los kilómetros 47 y 50. Los trabajos están programados entre las 8:00 y las 11:00, con una duración estimada de tres horas. A fin de mantener la circulación, se habilitarán rutas alternativas.

Los vehículos livianos podrán utilizar las rutas Caacupé–Atyrá y Ypacaraí–Pirayú, en ambos sentidos. Los vehículos pesados deberán circular por la ruta Pedrozo–Pirayú, que atraviesa la compañía Azcurra y conecta con la zona urbana de Caacupé, también en ambos sentidos.

El MOPC solicita a los usuarios de la vía tomar las previsiones necesarias y respetar las indicaciones del personal en sitio para garantizar un tránsito seguro y ordenado.