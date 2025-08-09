Por esta razón la ruta PY02 estará clausurada en Pedrozo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó en la fecha que este domingo 10 de agosto se implementarán desvíos provisorios en la ruta PY02, a la altura de Pedrozo, distrito de Ypacaraí, debido al montaje de vigas transversales para una pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 47,6.

Durante la intervención, el tránsito vehicular estará clausurado en ambos sentidos entre los kilómetros 47 y 50. Los trabajos están programados entre las 8:00 y las 11:00, con una duración estimada de tres horas. A fin de mantener la circulación, se habilitarán rutas alternativas.

Los vehículos livianos podrán utilizar las rutas Caacupé–Atyrá y Ypacaraí–Pirayú, en ambos sentidos. Los vehículos pesados deberán circular por la ruta Pedrozo–Pirayú, que atraviesa la compañía Azcurra y conecta con la zona urbana de Caacupé, también en ambos sentidos.

Lea más: MOPC licita la revitalización del abandonado Parque Caballero: ¿Cuánto costará?

El operativo contará con el apoyo de la Patrulla Caminera, personal banderillero y la señalización correspondiente, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Avance de obras clave en Pedrozo y zonas cercanas

Cabe destacar que estas obras se desarrollan a través de la concesionaria Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill y forman parte de un paquete de intervenciones que incluye la construcción de un viaducto vehicular en Costa Pucú, el montaje de esta pasarela con elevador en Pedrozo y un paso vehicular elevado en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo, que reemplazará el semáforo existente. Todas estas mejoras están contempladas en la Adenda Nº 5 del contrato PPP 01/2017 y beneficiarán a unas 56.000 personas.