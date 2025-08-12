Déficit fiscal anualizado se situó en 2,63%

El informe de “Situación Financiera” al mes de julio revela que el déficit acumulado alcanzó US$ 221 millones, lo que representa 0,5% del PIB.

Los datos de la cartera de Economía indica que el saldo rojo anualizado (12 meses) se situó en 2,63%, por encima aún del 1,9% del PIB establecido en el plan de convergencia para finales de año.

El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, aseguró que la trayectoria del déficit anualizado continúa con la trayectoria esperada hacía la meta del 1,9% del PIB.

Para el próximo año el plan de convergencia prevé que el déficit se reduzca a 1,5% del PIB, tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según el informe del MEF, en términos acumulados los ingresos totales registraron un aumento del 5,1%, impulsados principalmente por la recaudación tributaria que contribuyó en 7,4 puntos porcentuales, contrarrestando la caída de los ingresos no tributarios.

El gasto total acumulado, por su parte, creció 5,5%, reflejando una notable moderación en el ritmo de crecimiento observado desde inicios del año.

Con respecto a la inversión, indica que la acumulada ascendió a G. 3,4 billones, que representa 0,9% del PIB, equivalente a US$ 434 millones, registrando un crecimiento del 11,9%.

“Las perspectivas continúan alineadas con el cumplimiento de la meta de convergencia fiscal prevista para 2025”, asegura el informe.