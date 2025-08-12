Ley de ensamblaje: ministro Giménez dijo que al país le convienen los aranceles aplicados a Brasil y China

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores realizó este lunes una reunión para analizar tres proyectos de ley, que forman parte del paquete de reforma económica presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

En la reunión estuvieron los ministros: de Industria y Comercio, Javier Giménez; de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; así como representantes de los gremios empresariales.

Lea más: Ley de ensamblaje también ofrece incentivos fiscales a inversionistas

Los planes de reforma discutidos fueron tres: el proyecto de ley “Que establece el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera”, para sustituir a la ley 60/90 de fomento de la inversión.

También el proyecto de ley “Que establece la Política Nacional para la Producción y el Ensamblaje de Equipos Eléctricos, Electrónicos, Electromecánicos y Digitales”; y el proyecto de ley de reforma de la “Ley de Maquila”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Proyecto busca crear puestos de trabajo

Sobre el proyecto de ensamblaje, que fue abordado como segundo punto de la reunión, el ministro de Economía explicó que buscan la creación de nuevos puestos de trabajo para seguir con el proceso de diversificación de nuestra matriz productiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que la idea es implementar lo que países vecinos ya aplicaron, como Argentina en Tierra del Fuego y Brasil en Manaus, caracterizado por el alto uso de mano de obra.

Lea más: Nuevo régimen de maquila reconoce expresamente devolución del crédito fiscal IVA, refiere el Ejecutivo

Dijo que les gustaría que muchos de los productos que se hacen en China y son comercializados a nivel local poniéndole una etiqueta de marca, que esos mismos importadores puedan tener finalmente su línea de ensamblaje y beneficiar a la mano de obra paraguaya.

Fernández Valdovinos aseguró que no están cerrando el mercado ni estableciendo una protección para la industria nacional para que no se pueda importar de otros países, sino que se le están dando capacidades de competitividad, sin perjudicar la competencia.

Lea más: Régimen para la inversión mantiene exoneraciones y crea nuevos incentivos

Señaló que, en otras áreas, en este momento se debate mucho si cerrar el mercado o abrirlo a la importación, pero que en este caso las importaciones seguirán abiertas, pero lo que se pretende es fomentar la mano de obra que se necesita en este momento en el país.

Destacan aranceles para Brasil y China

El ministro de Industria, por su parte, expresó que este proyecto tiene mucha similitud con la política automotriz nacional e indicó que hoy el 90% de las motos que circulan son ensambladas en Paraguay, se importan las partes y se ensamblan en el país.

Afirmó que eso mismo se quiere hacer mediante este proyecto de ley con equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales.

Lea más: Brasil recurre a la OMC por los aranceles punitivos de Trump

Sostuvo que nuestro país no tiene un régimen con altos impuestos o aranceles para la importación de productos como heladera, televisores, celulares y otros, por lo que si se otorga una ventaja el importador y cualquier empresario podrá abrir una industria, importar las partes y ensamblar en el país, a fin de tener dentro de la oferta televisores, heladeras “Made in Paraguay”.

Giménez dijo que hoy existe una coyuntura muy especial y, en ese sentido, refirió que Fernández Valdovinos mencionó la guerra tarifaria existente y que eso, en un análisis global, le conviene a nuestro país lo que está ocurriendo con la imposición de tarifas, entre países como Estados Unidos que le impone a China y a Brasil.

En principio, el gobierno de los Estados Unidos estableció 145% de arancel para China, pero luego se acordó reducirlo a 30%; en tanto que a las exportaciones de Brasil le aplica 50%.

Lea más: El fin de la tregua comercial entre Estados Unidos y China aboca a los mercados a nuevos sobresaltos

A criterio del ministro Giménez, hoy el país podría posicionarse como un lugar de servicios de ensamblajes para estos productos, que puedan ser hechos en el país dando mano de obra.

Importadores piden posponer estudio

El director ejecutivo del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Hugo Royg, a su vez destacó la importancia de este tipo de proyectos porque son generadores de empleo; no obstante solicitó a los legisladores que pospongan su estudio en plenaria para analizar más adecuadamente su impacto en la cadena actual de comercialización.

Lea más: Importadores se justifican y señalan que precios no responden solo al dólar

Además, sostuvo que en lo que respecta al valor agregado de producción nacional en su componente, plantean que en vez del 20% sea 40%, para generar un mayor incentivo para desarrollar capacidades en la producción y combinación de los insumos adecuados.

También propuso que la ley sea implementada en forma progresiva para que los sectores involucrados puedan adecuarse.