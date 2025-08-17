La ANDE pudo facturar solo el 72% de la energía que compró y generó

La demanda del mercado paraguayo en 2024 alcanzó 26.258.604 MWh (1 MWh = 1000 kWh) según el material informativo de la empresa eléctrica del Estado paraguayo.

De ese total, la ANDE compró a la entidad paraguayo/brasileña Itaipú 20.383.091 MWh (77,6%), en tanto que de la central paraguayo/argentina Yacyretá trajeron 5.107.316 MWh (19,45%); de Acaray (generación propia) 767.746 GWl (2,9%), y la energía de origen térmico 452 MWh (0,001%).

Lea más: Exportación real de energía eléctrica se redujo 5% entre enero y abril

¿Qué pasó con los 7.353.037 MWh que no fueron facturados? (28% del total) es la pregunta que se impone el conocerse estos informes.

En una formulación más coloquial, puede advertirse que de cada 100 MWh que inyectó la empresa eléctrica al Sistema Interconectado (SIN) facturó solo 72 MWh y dejó de facturar 28 MWh.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Qué pasó con el 28% faltante?

El resumen estadístico de la empresa eléctrica incorpora otros datos que, al compararlos, nos permitirán aproximarnos a las causas de la no facturación de tan elevada cantidad de energía eléctrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los registros de la ANDE, en el ejercicio 2024 perdió 26,51% de la energía que inyecto al SIN, o sea 26,5 MWh de cada 100 MWh que abasteció al Sistema Interconectado Nacional.

Lea más: ANDE facturó apenas 70% de la electricidad que entregó al mercado nacional

En el renglón “pérdidas totales” consignan que fueron 6.933.583 MWh. Al consumo adicional del alumbrado público imputan 299.771 MWh y al consumo propio en transmisión, 14.684 MWh.

Si sumamos las pérdidas totales con el consumo adicional del sistema de alumbrado público y el consumo propio por transmisión, concluiremos que, por esas razones, la estatal no facturó 7.248.038 MWh (27,6%).

SIN, Bahía Negra y exportación a la Argentina

En lo concerniente al destino de la energía adquirida y generada por la ANDE, el informe destaca que de 26.154.488 MWh es el SIN y 452 MWh, Bahía Negra.

En cuanto a la exportación real de electricidad, no la cesión del excedente paraguayo en las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, que muchas veces la presentan como exportación, el informe de la empresa eléctrica estatal destaca que la receptor fue la firma Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), con 103.665 MWh.