Tesoro desembolsó más recursos para jubilaciones y pensiones

Los datos del informe “Situación Financiera de la Tesorería General” del MEF, señala que los fondos que fueron transferidos de enero a julio sumaron G. 5 billones (US$ 691,4 millones al cambo vigente), lo que representan G. 478.871 millones más con respecto al mismo periodo del año pasado.

Estos fondos fueron destinados para el pago de jubilaciones y pensiones, que incluye el subsidio otorgado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, así como también la pensión alimentaria para adultos mayores.

Lea más: Ampliaciones tendrán su impacto en el proyecto de PGN 2026

Con respecto a la Caja Fiscal, el Tesoro cada mes inyecta recursos provenientes de los impuestos pagados por la ciudadanía, para cumplir con el pago de haberes de jubilados y pensionados.

En el primer semestre las finanzas de la Caja Fiscal acumulan déficit de US$ 153 millones, que equivale a 43%, y la estimación del MEF es que a fin de año llegaría a los US$ 300 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Beneficiarios del aporte estatal

Los jubilados de los diversos sectores públicos, según el censo realizado recientemente, totalizan 74.610 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La referida caja está compuesta por seis sectores: empleados públicos, el único que mantiene superávit de 14% al final de junio; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, que arrastran déficit de 31%, 22%, 74%, 64% y 48%, respectivamente.

Lea más: Caja Fiscal: en dos años de gobierno la reforma sigue cajoneada

Con respecto a los adultos mayores que reciben la pensión alimentaria, los beneficiarios superan las 340.000 personas, que perciben mensualmente un subsidio de G. 699.577 y para el próximo año subirá a G. 724.762.