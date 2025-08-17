Economía

Tesoro desembolsó más recursos para jubilaciones y pensiones

El Tesoro Público, al mes de julio, transfirió 10,6% más de recursos para financiar las jubilaciones y las pensiones que paga el Estado, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

17 de agosto de 2025 - 06:50
Los subsidios se desembolsan a través de la red del BNF.
Los datos del informe “Situación Financiera de la Tesorería General” del MEF, señala que los fondos que fueron transferidos de enero a julio sumaron G. 5 billones (US$ 691,4 millones al cambo vigente), lo que representan G. 478.871 millones más con respecto al mismo periodo del año pasado.

Estos fondos fueron destinados para el pago de jubilaciones y pensiones, que incluye el subsidio otorgado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, así como también la pensión alimentaria para adultos mayores.

Con respecto a la Caja Fiscal, el Tesoro cada mes inyecta recursos provenientes de los impuestos pagados por la ciudadanía, para cumplir con el pago de haberes de jubilados y pensionados.

En el primer semestre las finanzas de la Caja Fiscal acumulan déficit de US$ 153 millones, que equivale a 43%, y la estimación del MEF es que a fin de año llegaría a los US$ 300 millones.

La Caja Fiscal cuenta con más de 74.000 beneficiarios, entre jubilados y pensionados.
Beneficiarios del aporte estatal

Los jubilados de los diversos sectores públicos, según el censo realizado recientemente, totalizan 74.610 personas.

La referida caja está compuesta por seis sectores: empleados públicos, el único que mantiene superávit de 14% al final de junio; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, que arrastran déficit de 31%, 22%, 74%, 64% y 48%, respectivamente.

Con respecto a los adultos mayores que reciben la pensión alimentaria, los beneficiarios superan las 340.000 personas, que perciben mensualmente un subsidio de G. 699.577 y para el próximo año subirá a G. 724.762.

