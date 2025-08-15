Tesoro desembolsó US$ 769 millones más para la ejecución de gastos

El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General”, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluye datos sobre los ingresos y su distribución, la asignación de recursos financieros, transferencias, entre otros.

La cartera indica que la transferencia de recursos realizada en entre enero y julio del 2025, con todas las fuentes de financiamiento (recursos del Tesoro, crédito público y recursos institucionales), ascienden a más de G. 35,4 billones (US$ 4.886 millones al cambio vigente).

El monto representa un aumento del 18,7%, equivalente a G. 5,5 billones (US$ 769 millones), con relación a la cifra desembolsada en el mismo periodo de 2024, cuando alcanzó G. 29,8 billones (US$ 4.117 millones al cambio vigente).

Financiamiento de gastos

Los gastos financiados con recursos del Tesoro registran un crecimiento del 12,3%, explicado principalmente por los rubros de servicios personales (salarios y otros beneficios), jubilaciones y pensiones, deuda y medicamentos, indica el informe.

Las transferencias realizadas con fondos provenientes del crédito público se incrementaron en un 22%, explicado principalmente por el rubro de deuda e inversiones, añade de informe.

En cuanto a las transferencias de recursos institucionales, a julio aumentó 39;8%, dentro del cual se observa un importante crecimiento en los rubros de transferencias, añade el informe del MEF.