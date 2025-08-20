MAG promete más oferta de tomates y estabilidad de sus precios

Según el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, este año se dieron cosechas de tomate en verano y actualmente “estamos consumiendo tomate nacional” gracias la planificación por parte de la institución.

En referencia a los altos valores en las góndolas -alrededor de G. 25.000 el kilo o más- alegó que de la finca de los productores el kilo sale entre G. 6.000 a G. 7.000.

“Acá al consumidor está llegando al doble del precio. Es una situación que se va a ir estabilizando. Mientras más pasen los meses, más oferta de tomates vamos a tener”, prometió.

Inclusive sostuvo que en algún punto a futuro van a poder estar ofertando tomates entre G. 9.000 y 10.000 el kilo en las calles.

“No vamos a permitir la importación”

Otro punto que mencionó el funcionario es que desde el MAG “no vamos a permitir la importación” mientras haya producción nacional.

“Nosotros tenemos suficiente producto y tenemos que apoyar la producción nacional. Los importadores también pueden hacer sus negocios, pero nunca compraron de pequeños productores. Vamos a seguir defendiendo la producción nacional; lo que deseamos es que nunca más entre producto por importación, que siempre se compre producto nacional", comentó.

