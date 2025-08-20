El precio del tomate vuelve a subir: vendedores culpan a la baja producción local

El tomate es una de las hortalizas más utilizadas para el consumo diario de todo tipo de comida, que si bien, su precio se había estabilizado desde hace unos meses, hoy vuelve a subir y aseguran es por la baja producción local.

Los trabajadores del Mercado de Abasto comentan que el precio por caja es de G. 230.000 y cuenta con 19 kilos.

Pedro Yaharí, comerciante del Mercado de Abasto, explicó que el precio podría subir más, “si el tomate nacional viene lindo, el precio sube”.

Uno de los comerciantes del bloque C, donde se encuentran la mayoría de los vendedores de verduras, indica que en esta época ya se debía contar con la producción del tomate nacional.

“No hay tomate nacional y si viene están verdes o amarillentos. La gente no quiere llevar, el tomate debe ser rojo. Tienen que dejar que entre el tomate argentino”, especificó.

Por su parte, los productores temen que al liberarse la importación el contrabando también ingrese.

¿A cuánto está el kilo de tomate en el Abasto?

El precio del tomate para el consumidor, en el Abasto, se encuentra entre G. 12.000 y G. 13.000 por kilo.

Las grandes cadenas de supermercados ofrecen hoy: tomate lisa a G. 16.300 y tomate santa cruz a G. 17.150 el kilo.