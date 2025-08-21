ANDE: vecinos de Cleto Romero denuncian sobrefacturación hasta por G. 13.000.000

Delio Gómez, uno de los denunciantes, relató que la situación comenzó cuando llegaron las facturas de la ANDE.

“A algunos de los vecinos les llegó la cuenta por G. 8 millones, G. 7 millones, G. 10 millones y hasta G. 12 millones, casi a la mayoría. A mí me llegó por G. 1.500.000 y a mi primo por G. 7,5 millones. Nosotros solemos pagar al día; cada mes pago y todos ellos me dicen que pagan también cada mes y ahora pasó esto y no sabemos a quién recurrir”, manifestó.

Según Gómez, un vecino, identificado como Julio Núñez, acudió a la oficina regional de la ANDE en Coronel Oviedo, donde la respuesta fue tajante: “le dijeron que tiene que pagar sí o sí y que tiene que fraccionar”.

Mostró incluso el contrato de refinanciamiento que le hicieron firmar, en el cual se establece un fraccionamiento de G. 13,3 millones en 47 cuotas.

“Casi la mayoría está con los mismos problemas. Ahí hay 150 casas más o menos, y de ese total, dicen que son como 100 los que tienen este mismo problema”, explicó.

La preocupación se agrava porque la mayoría de los habitantes son trabajadores jornaleros. “Hay mucha gente humilde y la mayoría trabaja por día para ganar su pan de cada día. No es justo que les hagan eso. Tienen que pagar sí o sí, en 4 y 5 años le fraccionaron a la mayoría, pero se callan todos porque no saben qué hacer ni a quién recurrir”, agregó.

Varios vecinos denuncian a la ANDE

Otro vecino, que prefirió mantener su nombre en reserva, denunció que también le llegó una factura exorbitante.

“A varios nos vino la cuenta por G. 13 millones. Dijeron que desde la Central vino esto, y que en Coronel Oviedo no pueden hacer nada. Que lo único que pueden hacer es fraccionar para que paguemos. Dicen que el que solía venir a hacer la lectura no vino más durante dos años aproximadamente. Un desastre es, vamos a trabajar para pagar a la ANDE, nomás ya”, se lamentó.

Una tercera víctima de la sobrefacturación contó que, antes del conflicto, sus facturas oscilaban entre G. 50.000 a G. 56.000.

“Después no ingresó más el lector. No revisaban más el medidor y nosotros pagábamos por teléfono nomás. Pero esta vez vino el lector de vuelta, después de dos a tres años, y de golpe nos vino más de G. 7 millones. Fui a Oviedo a hacer el reclamo y en la ANDE nos dijeron que no se anotó todo nuestro consumo anteriormente y que no hay otra solución más que fraccionar”, comentó.

Versión oficial de la ANDE

Consultado sobre estas denuncias, el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, respondió que hasta el momento no cuentan con registros formales de reclamos desde la colonia.

“Voy a pasarle al director, no tengo ninguna denuncia de la zona que haya ingresado por expediente o algún medio físico, al menos en la Gerencia Comercial. Hay que verificar uno a uno, confirmar las lecturas, y se analiza caso por caso. La zona depende de la Agencia Regional de Coronel Oviedo, la zona del reclamo”, explicó.

La Colonia Cleto Romero es una pequeña localidad del departamento de Caaguazú, ubicada a unos 153 kilómetros de Asunción.