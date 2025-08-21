Las empresas que ofertaron para la fiscalización de obras sanitarias en Lambaré

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió cuatro ofertas económicas para la fiscalización del diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y emisario subfluvial de la Cuenca Lambaré, proyecto que beneficiará a más de 335.000 habitantes con mejores condiciones de salubridad y cuidado ambiental.

Los oferentes precalificados son: Consorcio Agua Lambaré, Consorcio Grupo TYPSA Lambaré, Consorcio IDC y Consorcio Control EHE, con propuestas que van de G. 3.276 millones a G. 15.461 millones.

El acto de apertura del sobre 2 se realizó el miércoles 20 de agosto en la sala de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MOPC. La documentación ya fue remitida a la Coordinación de Evaluación de Ofertas, dependiente de la Jefatura de Gabinete Ministerial, para su análisis.

Lea más: Obras cloacales de Lambaré: Préstamo se aprobó hace dos años, nada se ejecutó, pero ya se pagan intereses

Este proceso corresponde al Llamado MOPC N° 90/2024, “Contratación de servicios del ingeniero FIDIC”, en el marco del contrato de Préstamo BID Nº 5027/OC-PR (ID 449344).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de 335.000 beneficiarios

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré impactarán en la vida de más de 335.000 personas de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora, generando a la vez cientos de empleos directos e indirectos durante su ejecución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El emprendimiento contempla la construcción de 22 km de colectores principales, 16 km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 km de colectores secundarios y terciarios, además de la PTAR de Lambaré, con capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, que serán devueltas limpias al río Paraguay mediante un emisario subfluvial.

La inversión total asciende a US$ 165 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con una donación de la Unión Europea a través del programa LAIF, gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).