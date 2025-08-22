MEF revela los cinco sectores sociales que recibirán hoy sus pagos

El calendario del MEF prevé que los pagos de pensiones, jubilaciones y remuneraciones se llevarán a cabo desde este viernes 22 hasta el viernes 29.

Hoy cobran más de 345.000 personas sus haberes del mes de agosto, de acuerdo con los últimos datos al mes de julio que fueron divulgados por la cartera.

* 3 Veteranos de la Guerra del Chaco

* 4.327 herederos de Veteranos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* 291 beneficiarios de pensiones graciables

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* 441 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

* 340.367 adultos mayores beneficiarios de la pensión alimentaria.

Solo en el caso de los adultos mayores, el monto a desembolsar supera los G. 238.112 millones (US$ 32,1 millones al cambio vigente).

Lea más: Adultos mayores piden bajar tarifa de la ANDE

Calendario para los próximos días

El calendario de pagos prosigue la próxima semana de la siguiente manera:

* Lunes 25: jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

* Martes 26: funcionarios administrativos y personal de salud.

* Miércoles 27: fuerzas públicas (militares y policías), funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.

* Jueves 28: el personal y docentes de educación y de las universidades nacionales.

* Viernes 29: abonarán los servicios personales pendientes.

El mes de agosto cerrará con una inyección de recursos en salarios y pensiones de más de G. 2,1 billones (US$ 285 millones al cambio vigente).