Productores bovinos rechazan levantar la vacunación contra la fiebre aftosa

Las asociaciones de criadores de Braford, Brahman, Brangus, Nelore y Senepol expresaron este viernes su rechazo categórico a la posibilidad de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa.

Según los representantes, la decisión de debatir el tema en una reunión convocada por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) generó preocupación, ya que los gremios no fueron invitados a participar de la discusión, según expresaron.

El plan oficial busca que Paraguay obtenga entre 2026 y 2027 el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), con el objetivo de mejorar el acceso a mercados internacionales.

Suspensión de la vacunación es un riesgo

Por su parte, los criadores sostienen que suspender la vacunación representaría un riesgo innecesario. “La vacunación es la única garantía efectiva para proteger nuestro hato bovino y sostener el crecimiento de la ganadería, que es uno de los pilares de la economía nacional”, afirmó Juan Carlos Martínez, gerente de Brangus Paraguay.

Martínez recordó que la confianza internacional en la carne paraguaya se construyó sobre la base de un estatus sanitario sólido, y perder esa credibilidad “sería retroceder décadas en competitividad”.

El recuerdo del 2011 que teme el gremio

Mustafá Yambay, presidente de Braford Paraguay, recordó el último brote de aftosa en 2011, que provocó pérdidas millonarias y un fuerte golpe a la economía.

“Ese episodio representó casi el 3% del PIB nacional, provocó la pérdida del 75% de las exportaciones cárnicas y significó un costo superior al presupuesto total de salud pública de ese año”, lamentó.

Los gremios señalaron que las pérdidas inmediatas superaron los US$ 700 millones.

Por su parte, el presidente de Nelore Paraguay, Luis Soljancic, señaló que suspender la vacunación sería “hipotecar el futuro del Paraguay”.