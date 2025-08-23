ANDE adjudica millonario contrato mediante leasing operativo

La ANDE adjudicó oficialmente la licitación internacional Lp1816-24 al Consorcio RCC (conformado por Rieder & Cía, CIE SA, Concret Mix SA), mediante leasing operativo, según datos oficiales publicados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Aunque la licitación fue adjudicada, según resolución del 16 de julio de 2025, el contrato aún no muestra datos finales de firma, tampoco se inició la ejecución, ya que no se registraron pagos hasta la fecha, de acuerdo con la DNCP.

La ANDE estimó una inversión global de G. 362.984 millones, monto que sirvió como referencia a los oferentes. La adjudicación, finalmente, se dio por un monto superior a los G. 559 mil millones.

Cabe recordar que, según los datos presentados en la apertura de sobres de ofertas de este proyecto que será financiado mediante leasing operativo, el Consorcio RCC presentó un precio total de la prestación por G. 254 mil millones, con una cuota periódica de G. 2.964 millones y un valor residual de G. 26.000 millones.

El leasing operativo es un formato de financiamiento, regulado por la Ley 7021, que permite a la ANDE ejecutar grandes obras sin realizar desembolsos durante la construcción.

Este modelo de financiamiento permite ejecutar obras sin desembolsos durante la construcción, con pagos prorrogados a 15 años y en moneda local. “El riesgo está en el contratista, no en la ANDE”, explicó el jefe de la División de Proyectos de la ANDE, Ing. Jorge Amarilla, el día de la presentación de las ofertas.

El pago de cuotas se inicia recién cuando la obra entra en funcionamiento, con un plazo máximo de construcción de 24 meses.

El proyecto contempla la instalación del cuarto banco de autotransformadores 500/220/23 kV – 600 MVA en la Subestación Villa Hayes, así como ampliaciones en las barras de 500 kV y 220 kV y obras complementarias. Esta infraestructura es fundamental para garantizar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en Asunción, el Departamento Central y parte de Presidente Hayes, según la empresa estatal de electricidad.

Adjudicación pendiente en ANDE

Sigue pendiente de adjudicación el proyecto correspondiente a la construcción e interconexión de la subestación Carmelo Peralta (LPI N° 1817/2024), también financiado mediante leasing operativo. Recibió cuatro ofertas el 18 de junio último.

Las propuestas reflejaron una disparidad significativa en los montos presentados, siendo la del Consorcio Chaco Boreal –integrado por Tecnoedil Constructora, Ocho A SA y Tocsa SA– la más económica: ofertó G. 321.044 millones.

Más licitaciones pendientes

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, anunció que, este año, la institución a su cargo prevé licitar ocho proyectos más bajo la modalidad de Leasing Operativo. Entre ellos destacan: la construcción e interconexión de la Subestación Zárate Isla, por US$ 65 millones. También la Subestación GIS Autódromo 220/66/23 kV, por US$ 25 millones.