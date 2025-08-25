Trabajadores de la ANDE rechazan fusión del MIC y denuncian “macabra intención” contra el pueblo

Gremios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) repudiaron el proyecto de ley que fusiona el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con otras instituciones. Afirman que se trata de un plan para debilitar el sistema eléctrico nacional y abrir camino a la privatización.