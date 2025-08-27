Economía

PGN 2026: mantienen beneficios para veteranos y jubilados de la Caja Fiscal

Los beneficios establecidos para los últimos veteranos de la veteranos de la Guerra del Chaco que viven y para los jubilados de la Caja Fiscal, se mantienen en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 16:56
Proyecto de ley de presupuesto mantiene los beneficios a jubilados y pensionados.
Proyecto de ley de presupuesto mantiene los beneficios a jubilados y pensionados.Gentileza

El proyecto de PGN 2026 asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones al cambio presupuestado), monto que representa un aumento del 12% con respecto al presupuesto inicial aprobado para 2025.

La propuesta del Poder Ejecutivo fue presentada al Congreso el último lunes y, a partir del próximo mes, será analizada por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para emitir su dictamen a consideración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Lea más: PGN 2026: prevén un reajuste de la pensión y la incorporación de 30.000 adultos mayores

El plan contempla en los articulados el pago de la gratificación especial o aguinaldo para los últimos veteranos de la Guerra del Chaco, en total 3 excombatientes que aún viven; así como también para los jubilados de la deficitaria Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

A través del artículo 166 del proyecto de ley de PGN 2026, se autoriza al Ejecutivo a pagar una gratificación especial anual a Excombatientes y Veteranos de la Guerra del Chaco del sector no contributivo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, basado en la planilla de beneficiarios con vida del mes de diciembre de 2026 y la reglamentación que será fijada para el efecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los excombatientes de la Guerra del Chaco: Virgilio Dávalos, Canuto González Brito y Juan Bautista Cantero Silva.
Los excombatientes de la Guerra del Chaco: Virgilio Dávalos, Canuto González Brito y Juan Bautista Cantero Silva.

Pensión establecida para los veteranos

Los veteranos cobran actualmente en concepto de pensión el equivalente a 24 jornales mínimo, que representa G. 2.583.048 mensual; y el equivalente a 56 jornales mínimos en concepto de subsidio, que representa G. 6.027.112 mensual, que en total suman G. 8.610.160.

Atendiendo que el sueldo mínimo aumento 3,6% en julio pasado, el monto será actualizado en el presupuesto del próximo año y, de esta manera, en concepto de pensión recibirán en concepto de pensión G. 2.676.048 y en concepto de subsidio G. 6.244.112, totalizando G. 8.920.160.

Lea más: PGN 2026: tras una conversación previa con el ministro, Ovelar dice que no hay margen para otorgar aumentos

En lo que respecta a los jubilados de la Caja Fiscal, el proyecto de ley de presupuesto dispone en su artículo 151 la autorización para que el Ejecutivo pague una gratificación especial anual a los jubilados y pensionados del sector contributivo, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y a la reglamentación que será fijada para el efecto.

Enlace copiado