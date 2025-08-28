Criptominero deberá pagar G. 126 millones

En la intervención realizada por la ANDE en Ciudad del Este comprobaron el uso indebido de energía eléctrica para equipos de criptominería, actividad que no está regulada en baja tensión porque genera pérdidas económicas y afecta la calidad del servicio para los usuarios regulares.
Como resultado incautaron nueve máquinas procesadoras de criptoactivos, las cuales quedaron bajo custodia de la Fiscalía para los trámites legales correspondientes. Además, el titular del suministro deberá abonar G. 126.000.000 por los daños patrimoniales.
“Estas acciones forman parte del operativo de reducción de pérdidas eléctricas, en el marco de la Ley 7300/24, que tipifica como delito el robo de energía eléctrica, con penas de hasta 10 años de privación de libertad”, recordaron.
El procedimiento contó con el acompañamiento del agente fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal N° 9, y efectivos policiales.
