Criptominero deberá pagar G. 126 millones

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a través de su Departamento de Gestión de Pérdidas Este, intervino el martes último un suministro en baja tensión, con NIS N.º 1830588, a nombre de Eusebio Lesme Quintana, ubicado en la Fracción Villa Leticia de Ciudad del Este. Fue tras una denuncia formal, registrada bajo la causa N.º 12667/25.