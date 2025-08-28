Economía

Criptominero deberá pagar G. 126 millones

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a través de su Departamento de Gestión de Pérdidas Este, intervino el martes último un suministro en baja tensión, con NIS N.º 1830588, a nombre de Eusebio Lesme Quintana, ubicado en la Fracción Villa Leticia de Ciudad del Este. Fue tras una denuncia formal, registrada bajo la causa N.º 12667/25.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 17:41
ANDE interviene suministro irregular destinado a criptominería en Ciudad del Este.
ANDE interviene suministro irregular destinado a criptominería en Ciudad del Este.

En la intervención realizada por la ANDE en Ciudad del Este comprobaron el uso indebido de energía eléctrica para equipos de criptominería, actividad que no está regulada en baja tensión porque genera pérdidas económicas y afecta la calidad del servicio para los usuarios regulares.

Como resultado incautaron nueve máquinas procesadoras de criptoactivos, las cuales quedaron bajo custodia de la Fiscalía para los trámites legales correspondientes. Además, el titular del suministro deberá abonar G. 126.000.000 por los daños patrimoniales.

“Estas acciones forman parte del operativo de reducción de pérdidas eléctricas, en el marco de la Ley 7300/24, que tipifica como delito el robo de energía eléctrica, con penas de hasta 10 años de privación de libertad”, recordaron.

El procedimiento contó con el acompañamiento del agente fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal N° 9, y efectivos policiales.

