Transporte público: El nuevo itinerario que el Viceministerio Transporte adjudicó para el servicio nocturno, Búho

El Viceministerio de Transporte (VMT) continúa avanzando en los preparativos para la puesta en marcha de la línea nocturna Búho 3 (B3), que comenzará a operar oficialmente el viernes 5 de septiembre. La empresa Automotores Guaraní S.R.L. fue adjudicada mediante la resolución N.º 59/2025, y ofrecerá salidas entre las 22:00 y las 03:20, cubriendo un trayecto estratégico para quienes se trasladan de noche.

Durante un recorrido de prueba, la Ing. Ana Vargas, especialista en transporte, destacó la importancia de esta etapa para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio. “Iniciamos un recorrido de prueba como parte de la puesta a punto de lo que será la operación comercial de la nueva línea nocturna B3. Al igual que el servicio B1, contará con salidas desde el centro de Asunción, sobre la calle Colón, entre Palma y Estrella, y pasará por la Terminal de Asunción, un punto estratégico para los pasajeros”, explicó.

El B3 integra la Red Búho, un sistema pensado para atender a trabajadores nocturnos, estudiantes, asistentes a actividades culturales y recreativas y ciudadanos que requieran atención médica fuera del horario habitual. “Con esta línea buscamos brindar una opción segura y accesible, integrando a ciudades clave del área metropolitana”, agregó Vargas.

Conectará Asunción con Ñemby

El recorrido de la línea B3 está diseñado para conectar múltiples avenidas y calles estratégicas, facilitando el acceso a los principales puntos de Asunción y sus ciudades vecinas: Lambaré, Fernando de la Mora, Villa Elisa y Ñemby. El itinerario en sentido a la capital iniciará en Calle 9 de Agosto en el centro de Ñemby, continuará por la PY01 (ex Acceso Sur) y recorrerá avenidas principales hasta llegar a Colón en el centro de Asunción. En sentido hacia Ñemby, partirá desde Colón y seguirá un recorrido que incluye calles y avenidas estratégicas hasta finalizar en la Calle 9 de Agosto.

La verificación técnica del servicio contó con la participación del director de la Metropolitana de Transporte, Ing. Rolando González; el coordinador de Transporte Área Metropolitana, Ing. Julio Galiano; el jefe de Análisis y Estudios Técnicos, Lic. Fernando Haidar; y la coordinadora jurídica, Abg. Mónica Gubetich, quienes supervisaron todos los detalles para garantizar la operatividad del servicio desde su primer día.

Según el VMT, con la línea Búho 3, el área metropolitana suma una nueva opción de movilidad nocturna, que combina seguridad, accesibilidad y conectividad, reforzando la red de transporte para quienes necesitan trasladarse fuera del horario habitual y mejorando la experiencia de los usuarios durante la noche y la madrugada.