Inversión y empleo en construcción caen en comparativo intertrimestral e interanual

La información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) permite observar cómo la dinámica del gasto en obras y proyectos de infraestructura tiene su relativa incidencia en el nivel de empleo en el sector.

Así, en el segundo trimestre de 2024, la cantidad de trabajadores en la construcción alcanzaba 222.105 personas, con una participación de 41,8% dentro del total del sector secundario. Ese mismo trimestre, la inversión física fue de G. 1,651 billones, lo que marcó un punto de partida positivo. Posteriormente, en el tercer trimestre, el empleo en la construcción sumó 210.243 trabajadores, al tiempo que la inversión pública dio un salto importante hasta G. 2,545 billones.

El cuarto trimestre de 2024 fue también favorable. El empleo en la construcción se elevó a 229.391 trabajadores, con un aumento neto de más de 19.000 puestos frente al trimestre anterior. La participación dentro del sector secundario también creció hasta 43,6%. En paralelo, la inversión física ascendió a G. 2,118 billones, el nivel más alto de todo el año.

No obstante, en el primer trimestre de 2025 se introdujo un cambio de tendencia. A pesar de que el empleo en la construcción se mantuvo elevado, con 234.054 trabajadores y que estaría explicado por el papel del sector privado, la inversión pública comenzó a mostrar señales de desaceleración. En ese período cerró en G. 1,754 billones, lo que implicó una reducción de unos G. 360.000 millones respecto al trimestre anterior, menor a las expansiones observadas previamente, así como un enfriamiento que marcaría el inicio de la caída más pronunciada registrada en 2025.

Durante el segundo trimestre de este año, la inversión física descendió a G. 1,144 billones, lo que representó una variación negativa de G. 610.000 millones frente al trimestre anterior. En tanto que, la cantidad de trabajadores en la construcción se redujo a 220.758 personas, con una caída de más de 13.000 en el mismo comparado De igual modo, la participación relativa dentro del sector secundario bajó a 39,8%.

La reducción en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo lapso de 2024 llegó así a G. 507.000 millones. En paralelo, la ocupación en la construcción también mostró retrocesos: si bien en números absolutos la caída fue menos pronunciada que la de la inversión, el número de trabajadores se mantuvo en 220.758, una reducción neta de 1.347 empleos respecto al mismo periodo en análisis.

Es de mencionar que, si se considera la inversión al primer semestre de 2025 con respecto al 2024, los datos del MEF revelan un aumento de aproximadamente G. 550.000 millones, totalizando a junio de este ejercicio G. 2,897 billones. Sin embargo, para el presente análisis se unifican los criterios a la dinámica trimestral.

El especialista en temas laborales, Enrique López, advirtió que, pese al buen desempeño de la economía paraguaya en general, la construcción atraviesa un momento delicado. Explicó que la situación responde en gran medida al tope fiscal de las finanzas públicas y a la deuda que mantiene el Estado con las empresas constructoras (tras la renegociación de los intereses durante este Gobierno, la deuda certificada más los intereses asciende a unos US$ 150 millones), lo que ha generado un corte en la cadena de pagos, afectando no solo a albañiles, cerca de 100.000 en todo el país, sino también a ingenieros, arquitectos y a un amplio ecosistema de empleos vinculados.

El especialista enfatizó que la construcción cumple un rol social clave, ya que absorbe a miles de personas que no concluyeron la educación formal y que encuentran en este sector una oportunidad laboral. Por ello, llamó a implementar alternativas financieras y mecanismos de apoyo que permitan reactivar la inversión pública y privada, evitando que el sector se estanque y continúe arrastrando pérdidas de empleo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.