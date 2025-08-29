Trabajadores de la ANDE cuestionan destino de fondos de Itaipú

El secretario general del Sitrande, Adolfo Villalba, resaltó que “el 50% del presupuesto de la ANDE se va a Itaipú, porque es cara la potencia”.

Pero que, a pesar de esa alta transferencia de recursos, la empresa no recibe apoyo de los fondos de la binacional: “Itaipú a todo el mundo se le da el dinero. Que la plata que entra por venta de energía se le da a todos, menos a la ANDE, pero tampoco le dejan tener su tarifa técnica”, reclamó.

El dirigente sindical recordó que la situación afecta de manera directa a los usuarios, dado que “la gente en nuestro país gana poco y la energía de por sí es cara”.

Advierten de panorama grave para la ANDE

Advirtió que, de privatizarse el servicio, el panorama sería aún más grave: “Eso va a dejar de ocurrir cuando sea privado el que maneje la energía eléctrica, porque el sector privado no te va a perdonar”, expresó.

Villalba enfatizó que el servicio eléctrico es esencial para el bienestar de la población, al establecer una relación directa entre el acceso a la energía y la calidad de vida: “Si uno no tiene luz, no anda su heladera. Hay una relación directa entre lo que es la vida del paraguayo y el servicio”.

En ese sentido, recordó que la prestación requiere inversiones constantes en materiales y mantenimiento, los cuales en su mayoría deben importarse. También apuntó que la demanda de recursos aumenta cada año, en un contexto en el que los costos operativos se incrementan de manera sostenida, pero la tarifa de la ANDE se mantiene constante.