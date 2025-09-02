Se levanta la huelga de choferes del transporte público, por ahora

Como parte de la mesa tripartita de diálogo entre el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte y representantes de conductores de buses, se llegó a un acuerdo entre las partes y la huelga de choferes anunciada para el 3 y 4 de septiembre queda sin efecto.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que “gracias a la madurez de los presentes” se pudo paralizar la medida de fuerza y por esto prometió un “servicio de transporte normal” para los próximos días".

Asimismo, sostuvo que entre los principales puntos acordados se establece pedir al Congreso que el proyecto de ley de transformación del sistema de transporte público sea postergado y se pueda incorporar en mayor medida a los trabajadores.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, calificó el hecho como “una esquela de la fuerza de la Albirroja”, ya que alegó que “la ciudadanía no se merece algo así”. En declaraciones mucho más breves que la de Segovia, el titular de transporte se limitó a decir que continuará el diálogo entre los sectores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: En medio críticas, Senado trataría el miércoles la reforma del transporte

Noticia en desarrollo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp