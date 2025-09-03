MOPC adjudicó las obras de la defensa costera de Alberdi: el monto que invertirá

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó a la firma Teco S.R.L., representado Erik Roberto Wolf Pozzo y Fernando Sebastián Vera Salerno, los trabajos de conservación y mantenimiento de la defensa costera de la ciudad de Alberdi, en el departamento de Ñeembucú. El contrato asciende a G. 23.482 millones y tendrá un plazo de ejecución que se extiende hasta el 2027.

La adjudicación quedó oficializada mediante la Resolución N.º 1.411/25, firmada por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión, el 2 de setiembre del presente año. La decisión se tomó luego de un proceso licitatorio que contó con la participación de nueve oferentes, cuyos sobres fueron abiertos el pasado 31 de julio durante la Licitación Pública Nacional N.º 34/2025 (ID N.º 468.233).

Obras para reforzar seguridad de la ciudad

De acuerdo con los datos obtenidos, los trabajos proyectados tienen la finalidad reforzar la seguridad de Alberdi ante las crecidas del río Paraguay y de otros fenómenos climáticos extremos. Entre las principales intervenciones figuran la protección del coronamiento y de los taludes de la defensa costera, la reparación de erosiones y el refuerzo estructural en los sectores más críticos del muro.

A esto se suma la modernización del sistema de bombeo, con la incorporación de tres bombas flotantes de alta capacidad y la reparación de la ya existente, lo que permitirá mantener la operatividad en situaciones de emergencia.

El plan también contempla la limpieza y excavación de canales y cauces para la eliminación de sedimentos, así como el mantenimiento de casetas de guardia, casa de máquinas, cercado perimetral, tableros eléctricos y alumbrado público. Además, se prevé la construcción de una nueva caseta operativa equipada, con espacio para equipos eléctricos, salas de control y áreas de trabajo, lo que garantizará una mejor gestión y operatividad de la infraestructura.

