Conocé las ciudades donde habrá cortes programados de ANDE este martes

Desde la ANDE dieron a conocer los trabajos programados en la Región Metropolitana y en la Región Este que se realizarán mañana, por lo que advierten de cortes del suministro de energía eléctrica en varias zonas.

Los trabajos en la Región Metropolitana son los siguientes:

ZONA 01: calles Francisco Pizarro desde Dr. Estigarribia hasta Tte. Cantaluppi, 1 de Julio e/ Pizarro hasta Gaspar Centurión, 18 de Julio e/ Pizarro hasta Gaspar Centurión, Dr. Estigarribia e/ Pizarro y Gaspar Centurión del barrio Republicano de Asunción. El corte será de 08:00 a 18:00 para realizar el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida a cargo del área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

ZONA 02: calles San Miguel e/ Tte. Eladio Benítez y Emilio Castelar del barrio Jara de Asunción. El corte será de 09:00 a 17:00 para el montaje de estructura en media tensión. La unidad responsable es el Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución.

ZONA 03: calles Soldado Rodríguez entre Ana De Ferreiro y Blanca Talavera del barrio Torremolinos, Capiatá. El corte será de 08:30 a 18:30 para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

ZONA 04: calles 11 de Septiembre e/ Sargento Silva y Gral. Caballero del barrio Florida de San Lorenzo. El corte se realizará de 08:00 a 17:00 para el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

De estos dos últimos trabajados, la unidad responsable es el área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Región Este

ZONA 01: Virgen del Rosario Ex Pindó, Estancia Palomares y Pira verá y alrededores, de Canindeyú, Caaguazú y San Pedro. El corte se realizará de 07:00 a 17:00 para el mantenimiento de línea de media tensión.

ZONA 02: Barrios Crecer, Urba 1, Urba 2, Urba 3, Aeropuerto Canindeyú, Estancia Jamel, Puesto Militar Frontera Seca de Saltos del Guairá. El corte será de 07:00 a 11:00 para el mantenimiento de línea de media tensión.

La unidad responsable de estos trabajos es el Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Desde la ANDE recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Consultas ante cortes de la ANDE

Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.

“Ante esta circunstancia, pedimos disculpas a los usuarios por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones”, señalan.

Para consultas compartieron el número de teléfono (021) 537331 o el interno 413 de la Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo del Edificio Central, Oficina 413.