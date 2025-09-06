Nacionales

ANDE: Las zonas que tendrán cortes programados este domingo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este domingo se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos del área metropolitana y del interior del país. Las interrupciones tienen distintos horarios.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 18:39
Ande realizará más de 2.000 cortes de suministro a clientes morosos en Itapúa.
La ANDE prevé cortes de energía este domingo. Sergio González

Las labores de la ANDE este fin de semana incluyen cambios de conductores, adecuación de estructuras y mantenimiento de sistemas de comunicación, afectarán a barrios de Asunción, Limpio, San Lorenzo, además de varias localidades de los departamentos de Paraguarí y Cordillera.

Los horarios de suspensión del servicio fueron definidos por zonas y se extenderán, en la mayoría de los casos, durante gran parte de la jornada.

Lea más: ANDE aguarda el final de la auditoría para definir la emisión de bonos

Zonas y horarios afectados por cortes de la ANDE

Área Metropolitana

  • Barrio Santa Lucía – Limpio: Calles Parapití, Carandayty, Ramona Martínez, Pedro Melo de Portugal, 12 de Junio, 4 de Julio, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Héroes del Chaco, Pa’i Saturnino Prieto y zonas aledañas. Horario: de 08:00 a 18:00.
  • Barrio Republicano – Asunción: Zonas de José Martí, Capitán Fariña, Tte. Salvador Funes y Desiderio Villalón. Horario: de 13:00 a 18:00.
  • Barrio Republicano – Asunción (sector Marieta Carnevale): Calles Marieta Carnevale, Capitán Bado y Capitán Fariña. Horario: de 08:00 a 13:00.
  • Barrio Tte. Silvio Pettirossi – Asunción: Campo Vía entre Avda. Próceres de Mayo y Tte. Alcorta. Horario: de 08:00 a 17:00.
  • Barrio Virgen de Fátima – San Lorenzo: Calles Juan V. Estigarribia y Soldado Paraguayo. Horario: de 08:00 a 17:00.

Lea más: Sindicatos se proponen sacar a la ANDE de la influencia del MIC

Interior del país

  • Departamentos de Paraguarí y Cordillera: Ciudades y compañías de Ybycuí, Acahay, Quiindy, Carapeguá y San Roque González de Santa Cruz. Horario: dos cortes breves, de 07:00 a 07:15 y de 15:00 a 15:15.
  • Ciudad de Tobatí: Ruta Tobatí – Arroyos y Esteros, parte del Centro, barrios San Blas, San José, San Antonio, San Francisco, San Roque y la Compañía 21 de Julio. Horario: de 07:00 a 10:30.
  • Ciudad de Altos: Calle Guillermo Neumann, zona Aqua Brava. Horario: de 07:00 a 12:00.

Recomendaciones para los usuarios

La ANDE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios anunciados, especialmente para resguardar electrodomésticos y equipos sensibles ante eventuales variaciones del suministro eléctrico.

Enlace copiado