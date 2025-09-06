ANDE: Las zonas que tendrán cortes programados este domingo

Las labores de la ANDE este fin de semana incluyen cambios de conductores, adecuación de estructuras y mantenimiento de sistemas de comunicación, afectarán a barrios de Asunción, Limpio, San Lorenzo, además de varias localidades de los departamentos de Paraguarí y Cordillera.

Los horarios de suspensión del servicio fueron definidos por zonas y se extenderán, en la mayoría de los casos, durante gran parte de la jornada.

Zonas y horarios afectados por cortes de la ANDE

Área Metropolitana

Barrio Santa Lucía – Limpio: Calles Parapití, Carandayty, Ramona Martínez, Pedro Melo de Portugal, 12 de Junio, 4 de Julio, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Héroes del Chaco, Pa’i Saturnino Prieto y zonas aledañas. Horario: de 08:00 a 18:00.

Barrio Republicano – Asunción: Zonas de José Martí, Capitán Fariña, Tte. Salvador Funes y Desiderio Villalón. Horario: de 13:00 a 18:00.

Barrio Republicano – Asunción (sector Marieta Carnevale): Calles Marieta Carnevale, Capitán Bado y Capitán Fariña. Horario: de 08:00 a 13:00.

Barrio Tte. Silvio Pettirossi – Asunción: Campo Vía entre Avda. Próceres de Mayo y Tte. Alcorta. Horario: de 08:00 a 17:00.

Barrio Virgen de Fátima – San Lorenzo: Calles Juan V. Estigarribia y Soldado Paraguayo. Horario: de 08:00 a 17:00.

Interior del país

Departamentos de Paraguarí y Cordillera: Ciudades y compañías de Ybycuí, Acahay, Quiindy, Carapeguá y San Roque González de Santa Cruz. Horario: dos cortes breves, de 07:00 a 07:15 y de 15:00 a 15:15.

Ciudad de Tobatí: Ruta Tobatí – Arroyos y Esteros, parte del Centro, barrios San Blas, San José, San Antonio, San Francisco, San Roque y la Compañía 21 de Julio. Horario: de 07:00 a 10:30.

Ciudad de Altos: Calle Guillermo Neumann, zona Aqua Brava. Horario: de 07:00 a 12:00.

Recomendaciones para los usuarios

La ANDE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante los horarios anunciados, especialmente para resguardar electrodomésticos y equipos sensibles ante eventuales variaciones del suministro eléctrico.