Gremios ganaderos reafirman que es “imprescindible mantener la vacunación”

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) y el Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria (CEA) participaron de la reunión que convocó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), para abordar el tema relativo al plan de levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa en nuestro país.

Lea más: Vacunación anti aftosa: Paraguay avanza con estudio para recertificación sanitaria

En un comunicado de la Appec, se informó que en el encuentro, “los gremios reafirmaron una postura unificada, según la cula consideran imprescindible mantener la vacunación obligatoria, mientras los mercados internacionales no exijan formalmente su levantamiento”.

Resguardo

Añaden que esta posición se sustenta en la necesidad de proteger la sanidad animal, garantizar la competitividad del país y resguardar la sostenibilidad de la producción ganadera paraguaya.

Así también todos los participantes se comprometieron a elaborar una propuesta técnica y bien fundamentada en relación a la postura que será presentada en los próximos meses como aporte constructivo al debate

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Senacsa abre diálogo, pero sostiene: “Es momento de avanzar a país libre de aftosa sin vacunación”

“Para dar seguimiento a este compromiso, los gremios del sector ganadero han establecido una mesa de trabajo permanente, que se encargará de desarrollar y consensuar la propuesta”, detallan.