ANDE anuncia que modernizará alumbrado público en Pedro Juan Caballero

El acuerdo entre la ANDE y la Gobernación de Amambay contempla la intervención de las avenidas Fernando de la Mora y José Berges, dos de las principales arterias de la ciudad de Pedro Juan Caballero, con el objetivo de mejorar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. La iniciativa fue oficializada con la firma del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, y del gobernador de Amambay, Juan Acosta.

El proyecto incluye la instalación de siete transformadores de 100 kVA cada uno, la ampliación de 3.886 metros de líneas de media tensión con conductores desnudos y la colocación de 8.554 metros de líneas de baja tensión con conductores preensamblados. También se prevé la incorporación de 407 artefactos de alumbrado público con brazo largo, lo que permitirá una iluminación uniforme y eficiente en la zona.

La inversión total asciende a G. 2.624 millones, de los cuales el 62% será financiado por la ANDE y el 38% por la Gobernación de Amambay.

Durante el acto, el gobernador Acosta destacó la importancia de la obra para la capital departamental. “Es una obra trascendental para Pedro Juan Caballero. Las avenidas Fernando de la Mora y José Berges son las dos principales arterias de la ciudad, y esta intervención transformará la vida de los vecinos. Agradezco al ingeniero Félix Sosa y a la ANDE”, dijo.

A su turno, el presidente de la ANDE subrayó el trabajo conjunto que hizo posible el proyecto. “Es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Gobernación de Amambay y el Gobierno del Paraguay, a través de la ANDE. Cuando unimos fuerzas, logramos obras que generan cambios reales en la calidad de vida de la gente”, señaló.