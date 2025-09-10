Caja Fiscal: MEF recuerda a jubilados que pueden pedir la protección del 50% de sus haberes

La cartera de Economía y Finanzas reitera a los jubilados y pensionados que está vigente la Resolución MEF Nº 342/2025 emitida el 1 de agosto de 2025, que actualiza la regulación de los parámetros para la ejecución de descuentos sobre haberes jubilatorios y pensiones de la Caja Fiscal.

Esta disposición establece que todo descuento convencional requiere la autorización expresa del beneficiario y garantiza la protección del 50% del haber jubilatorio o pensión para aquellos que así lo requieran, asegurando así la defensa de los ingresos de los peticionantes, indica la nota.

Lea más: PGN 2026: mantienen beneficios para veteranos y jubilados de la Caja Fiscal

Explica que los trámites pueden realizarse de manera rápida y segura a través del sistema Jubifácil, disponible en línea en la web oficial del MEF, o de forma presencial en las oficinas ubicadas en las calles Iturbe y 1era. Proyectada, en Asunción.

Cantidad de solicitudes presentadas

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependencia del MEF que administra la Caja Fiscal, en junio se registraron 347 trámites de revocatoria de descuentos convencionales y 29 de levantamiento de revocatoria, indica la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En julio, agrega el informe, se realizaron 499 revocatorias y 38 levantamientos; mientras que en agosto la cifra alcanzó 419 trámites de revocatoria, 14 levantamientos y, por primera vez, 39 solicitudes de protección del 50%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal cerró el censo de jubilados y pensionados: cuántos quedaron afuera

“Estos procesos se desarrollan con normalidad, reafirmando el compromiso institucional de garantizar el derecho de los jubilados y pensionados a contar con mecanismos de protección frente a descuentos que consideren irregulares o excesivos”, indica el MEF.

Además, refiere que en ese marco la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones está facultada para ejecutar los descuentos legales y los convencionales autorizados por los jubilados.