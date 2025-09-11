Economía

Revitalización del Parque Caballero: Solo cuatro firmas presentaron ofertas, todas por encima del precio de referencia

Cuatro empresas presentaron sus propuestas económicas para ejecutar las obras de revitalización del Parque Caballero, una iniciativa que tiene como objetivo renovar las áreas verdes, senderos, mobiliario urbano y la infraestructura del parque.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 18:44
Fachada pincipal del Parque Caballero de Asunción. El emblemático espacio público todavía no cuenta con cámaras de seguridad prometidas por el intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC)
Fachada pincipal del Parque Caballero de Asunción, el emblemático espacio público en estado de abandono. Gustavo Machado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llevó a cabo esta tarde el acto de apertura de ofertas económicas para la contratación del diseño ejecutivo (Fases 1 y 2), la construcción de la obra (Fase I) y la gestión de operación y mantenimiento del histórico pero abandonado Parque Bernardino Caballero de Asunción.

El objetivo, en el marco del proyecto Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción, es recuperar y revalorizar el patrimonio natural y cultural, devolviendo al Parque Caballero su lugar como referente urbano y recreativo de la capital. Este cuenta con un presupuesto de referencia de G. 40.505 millones y financiamiento del Banco Mundial (BIRF), la licitación pública nacional (ID Nº 469.504)

Cuatro empresas en competencia

En esta etapa del proceso, cuatro empresas compiten por la adjudicación y todas las ofertas sobrepasaron los precios de referencia: Tecnoedil S.A. Constructora (G. 61.025.398.981), Ingeniería de Topografía y Caminos TyC S.A. (G. 75.604.862.728), GINSA S.A. (G. 63.572.530.019) y Consorcio Parque Caballero, conformado por las empresas Chaves Contrucciones S.A.I. y Corporación Lemuria S.A. presentó una propuesta por valor de (G. 49.765.668.831).

Estado actual de la piscina olímpica en el parque Caballero.
Además de su importancia histórica, el parque será repensado como un espacio público inclusivo, seguro y atractivo, con impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, el arquitecto Fernando Duarte, jefe técnico del proyecto, mencionó que el componente social y económico en lo que respecta a este proyecto incluye un proceso participativo con los vecinos, usuarios, y organizaciones de la sociedad civil.

Además, en cuanto al componente económico, Duarte adelantó que se van a proponer modelos de gestión innovadores. “Por ejemplo, queremos la realización de eventos como conciertos, ferias, y diferentes tipos de actividades que puedan retribuir a la gestión del parque y a partir de eso hacer más sostenible la administración y el mantenimiento”.

A su vez, el arquitecto informó que, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones, se exige que haya una contratación de mano de obra local, y el 20% debe ser proveniente de la zona de obras.

Accesos, restauraciones y áreas comunes

Entre las principales intervenciones de esta primera etapa se contemplan: La restauración de accesos sobre Artigas/Gondra y calle EE.UU; la instalación de pórticos, cerramientos perimetrales, nuevas veredas, iluminación, mobiliario urbano y estacionamientos; la restauración patrimonial del Museo Bernardino Caballero, el exhibidor de carruaje, oficinas municipales, y el tradicional Paseo Las Palmeras. Además de intervenciones paisajísticas y de infraestructura acorde con normativas de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

