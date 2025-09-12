Capasu pide reglas claras y superar la informalidad

Directivos de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas (Capasu) resaltaron los desafíos que enfrenta el sector, principalmente la actividad informal o ventas de contrabando, que sigue golpeando al sector. Hicieron esa declaración durante la apertura de la edición 25 de la Expo Capasu, ayer, actividad que culmina hoy, en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

En su discurso de apertura, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, resaltó que durante estos veinticinco años en la Expo Capasu surgieron proyectos que cambiaron la forma de hacer supermercado en nuestro país y que esta actividad ayudó a transformar la vida de miles de familias paraguayas.

Lezcano señaló que a lo largo de estas dos décadas y media de la Expo Capasu aprendieron que este ramo empresarial no solo consiste en llenar góndolas, sino también en garantizar que cada hogar pueda acceder a productos de calidad, seguros e inocuos, “ofreciendo a los clientes la oportunidad de comprar mejor para consumir mejor”.

El supermercadismo paraguayo se consolidó como un sector que no solo impulsa la economía sino que genera dignidad, estabilidad y oportunidades de vida, garantizando el cumplimiento de los derechos, detalló el titular de Capasu.

El sector creció 8% en el primer semestre

El presidente de Capasu manifestó que el sector de suepermercados creció 8% en el primer semestre del actual año y que este incremento “tiene un rostro humano” que significa más empleo, más hogares con seguridad social, más jóvenes que acceden al primer trabajo con capacitación que permite tener previsibilidad.

La Capasu es conformada actualmente por 42 asociaciones, totalizando 552 puntos de venta y que generan 30.000 puestos de trabajo directo. Lezcano precisó que el mercado ha cambiado con el tiempo, apareciendo nuevos actores, con competencias que se volvieron más intensas, lo que obliga a ser cada día más eficientes, innovadores y competitivos.

“El consumidor es el mayor capital, defendemos con firmeza las buenas prácticas, la libre competencia y la excelencia en el servicio. Cuando el consumidor confía, todo el sector se fortalece”, añadió.

Lezcano refirió que el futuro del sector está conectado a los grandes desafíos transversales que enfrenta el país. “Para sostener este camino de crecimiento necesitamos bases firmes. No podemos ignorar una realidad: la economía informal representa el 35% del PIB y afecta al 63% de la población económicamente activa. Esta informalidad precariza el empleo, desalienta la inversión y amenaza el desarrollo sostenible”, resaltó.

Se requieren reglas claras

Asimismo, el presidente del gremio exigió que la Ley y las reglas sean iguales para todos. “No pedimos privilegios ni beneficios especiales, sino reglas claras, sanciones proporcionales a las faltas y el derecho a la legítima defensa con el debido proceso”, dijo el empresario.

Recientemente la cadena Biggie había sido afectada por una disposición de Sedeco y Dinavisa de suspensión temporal de todos sus locales, una medida calificada de desproporcional y sin precedentes en nuestro mercado.