Comunidad indígena tiene energía eléctrica por primera vez

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) concretó un hecho histórico para la Comunidad Indígena Mboy Kae, del distrito de Alto Verá, donde por primera vez las familias podrán contar con energía eléctrica. El proyecto beneficia a 41 viviendas familiares construidas a través del programa FONAVIS del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 19:55
Comunidad indígena por primera vez accede a la electricidad.
Comunidad indígena por primera vez accede a la electricidad.Gentileza

Las obras de electrificación incluyeron la ampliación de 935 metros de red de Media Tensión y 1.000 metros de red de Baja Tensión, además del montaje de un transformador de 25 kVA, infraestructura que permitirá cubrir la demanda energética de los hogares.

De manera complementaria, se renovaron 800 metros de red de baja tensión desnuda por conductores preensamblados, lo que garantiza mayor seguridad y confiabilidad en el suministro eléctrico, informaron.

Los trabajos fueron ejecutados mediante una inversión total de G. 350 millones provenientes de fondos propios de la institución.

Con esta inversión, la ANDE “contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social y productivo de una comunidad que accede por primera vez a este servicio esencial”, resalta.

