Comunidad indígena tiene energía eléctrica por primera vez

Las obras de electrificación incluyeron la ampliación de 935 metros de red de Media Tensión y 1.000 metros de red de Baja Tensión, además del montaje de un transformador de 25 kVA, infraestructura que permitirá cubrir la demanda energética de los hogares.

De manera complementaria, se renovaron 800 metros de red de baja tensión desnuda por conductores preensamblados, lo que garantiza mayor seguridad y confiabilidad en el suministro eléctrico, informaron.

Los trabajos fueron ejecutados mediante una inversión total de G. 350 millones provenientes de fondos propios de la institución.

Con esta inversión, la ANDE “contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social y productivo de una comunidad que accede por primera vez a este servicio esencial”, resalta.

