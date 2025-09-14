Empresas robaban electricidad de la ANDE

En Yaguarón, departamento de Paraguarí, se constató una conexión directa en el medidor de una estación de servicio registrada a nombre de Ciudad de Yaguarón SRL (NIS 2433475). Se detectaron tres conductores de 4 mm3 conectados de forma irregular, ocasionando un daño de G. 12.425.000. La causa fue remitida a la Fiscalía local, Unidad Penal N.° 2, a cargo del fiscal José María Salguero Denis, bajo el expediente 1047/25.

En San Alfredo, Concepción, funcionarios intervinieron un aserradero que operaba sin medidor, con una carga estimada de 60 amperes. El perjuicio económico alcanzó los G. 20.858.208. El caso quedó registrado en la Unidad Penal N.° 5, bajo la Causa 2736/25.

En Canindeyú también se detectaron irregularidades. En la Colonia Mbaracayú, distrito de La Paloma, un establecimiento agroganadero (NIS 2202318) presentaba derivaciones en transformadores de corriente, con un daño patrimonial de G. 22.613.880. El hecho fue denunciado a la Fiscalía Zonal de Katueté, Unidad Penal N.° 1, Causa 693/25.

Asimismo, en Yvyrarobaná se comprobó la manipulación del medidor de un supermercado y ferretería (NIS 3235912), propiedad de José Zanetti Junior Gossi, con un perjuicio estimado de G. 17.300.000.

La ANDE recordó que el robo de energía eléctrica está tipificado como crimen en la Ley 7300/24, con penas de hasta 10 años de prisión.