Aña Cuá: Obras estarían por reiniciarse, según Peña, que recibirá a su par Milei

Peña recordó que Milei ya estuvo en Paraguay en una visita de carácter no oficial y que desde entonces se trabajó para concretar una invitación formal. “Yo le había dicho que me gustaría recibirlo oficialmente en una visita de Estado. A partir de ahí empezamos a programar”, dijo. Fue el viernes último, tras la ceremonia en conmemoración del Día de la Armada Paraguaya.

Indicó que el mandatario del vecino país hablará ante el Congreso de la Nación y dará una charla “en un foro de emprendedores para jóvenes y también participará en CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), una convención internacional sobre participación política a nivel internacional liderada desde Estados Unidos”, señaló.

En cuanto a la relación bilateral, Peña subrayó que la visita de Milei no sustituye los canales habituales de diálogo con el vecino país. “El hecho de que venga el presidente Milei no implica que no tengamos un diálogo fluido a nivel de Cancillería, Ministerio de Economía y por supuesto también en la empresa Yacyretá”, apuntó.

Consultado sobre si el tema Yacyretá formará parte de la agenda, el jefe de Estado aseguró que el panorama es favorable. “Estuve esta semana con el director de Yacyretá (Luis Benítez), estaba bastante encaminado todo. Los flujos (de pagos) se han regularizado, estamos ya próximos a retomar las obras de Aña Cuá. Solo faltan algunos trámites por parte de la empresa contratista para presentar las pólizas, pero ya se ha llegado a un acuerdo y están los compromisos firmes”, afirmó.

Las obras de Aña Cuá se encuentran paralizadas desde enero de 2024, cuando el consorcio adjudicado —integrado por Webuild, Rovella y Tecnodil— suspendió unilateralmente los trabajos, lo que derivó en el despido de unos 1.200 obreros paraguayos y argentinos. Pese a que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cuenta con fondos para garantizar la continuidad, la falta de presentación de garantías por parte del contratista ha frenado el reinicio, según los últimos datos publicados.

La situación generó malestar en Ayolas y en sectores sindicales, que denunciaron falta de información oficial y calificaron de “irresponsable” la actitud de la EBY por no comunicar con claridad los motivos de la paralización. El 23 de agosto pasado, la gerencia de margen derecha de Yacyretá informó que el consorcio tenía plazo hasta finales de ese mes para entregar las pólizas correspondientes.

Con las declaraciones de Peña, el Gobierno busca transmitir certidumbre respecto al avance de las obras de Aña Cuá, aunque estas siguen sin reactivarse.