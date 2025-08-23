Yacyretá aguarda que empresa contratista presente las garantías para avanzar con reinicio de obras en Aña Cuá

El ingeniero Carlos Yorg descartó las versiones que señalan que el reinicio de las obras en el Brazo Aña Cua no se ha concretado por falta de desembolsos financieros a favor del Consorcio por parte de Yacyretá. Explicó que, en realidad, se espera que el contratista entregue las garantías comprometidas, aclarando que la Entidad Binacional Yacyretá dispone de los fondos necesarios para garantizar el reinicio y la continuidad de las obras.
Asimismo, indicó que tras la firma de la adenda al acuerdo, Yacyretá emplazó al Consorcio hasta fines de agosto para presentar las pólizas de cumplimiento de contrato.
Si la EBY realiza los desembolsos sin que se cumpla este requisito, podría incurrir en un hecho de lesión de confianza. En esta situación, se debe aclarar que la responsabilidad de realizar la contratación y presentar las garantías corresponde al Consorcio Aña Cua, y no a la EBY.
Las obras del Brazo Aña Cua, financiadas por la Entidad Binacional Yacyretá, se encuentran paralizadas desde enero de 2024. La suspensión de los trabajos, por decisión unilateral del Consorcio Aña Cua, generó el despido de aproximadamente 1.200 obreros paraguayos y argentinos.
A finales de julio, el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, anunció la firma de la resolución del Consejo Administrativo que aprobaba el convenio con el contratista.
La misma entró en vigor el 1 de agosto de 2025 y la intención es reiniciar los trabajos de manera gradual desde septiembre próximo.
