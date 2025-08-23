Yacyretá aguarda que empresa contratista presente las garantías para avanzar con reinicio de obras en Aña Cuá

AYOLAS. El gerente de la margen derecha del Proyecto de Obras de Aña Cua, ingeniero Carlos Yorg, indicó que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aguarda que el Consorcio Aña Cua WRT (Webuild – Rovella – Tecnodil) presente las garantías de ejecución de obras y de anticipo financiero a través de una empresa aseguradora. La contratista tiene plazo hasta finales de agosto para contratar dichos servicios.