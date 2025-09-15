PGN 2026: aumentarán recursos para el Ministerio de la Mujer

La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, presentó este lunes en la audiencia informativa que lleva a cabo la comisión bicameral el plan de gastos que le fue asignado para el ejercicio 2026.

En el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 el Poder Ejecutivo contempla para el Ministerio de la Mujer G. 28.192 millones (US$ 3,5 millones, que implica un incremento de 11,8%.

Según los datos expuestos ante la bicameral, 27.796 mujeres atendidas, 72.000 servicios realizados, 277 personas en riesgo protegidas, 57 feminicidios registrados (2024: 31 y 2025: 26), por lo que existe la necesidad de fortalecer los programas; y también se atendió a mujeres indígenas con pertinencia cultural.

Figueredo dijo que el año 2026 representa un punto clave para profundizar las acciones del ministerio, ya que los desafíos actuales exigen mayor capacidad de cobertura territorial.

Además, ampliación de servicios especializados, incorporación de tecnología para una gestión eficiente y el fortalecimiento de la interinstitucional.

Los programas a ser priorizados el próximo año, incluyen los Centros Regionales y Casas de Acogida; Instituto Técnico Superior Tape Jojarã; Política Nacional de Cuidados; Observatorio del Ministerio de la Mujer; Kuñanguera Omimbiva (empoderamiento económico); Políticas Públicas para Mujeres Rurales; y Representación Internacional.

Aumentarán el presupuesto de Mujer

La diputada Rocío Vallejo lamentó que el presupuesto del Ministerio de la Mujer sea tan bajo para tantos servicios que brinda la institución.

En tanto, la senadora Esperanza Martínez señaló que las muertes de mujeres cada semana es brutal y hacen que sea una prioridad dar mayores recursos a esta cartera.

Ambas legisladoras se comprometieron a buscar la manera de aumentar el presupuesto del Ministerio de la Mujer, propuesta a la que se sumó la diputada Cristina Villalba, vicepresidenta de la comisión bicameral, así como la senadora Blanca Ovelar.