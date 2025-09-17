PGN 2026: bicameral recibe hoy al MEC y a la SND

El organismo asesor del Congreso, integrado por senadores y diputados, prosigue hoy con las audiencias informativas que forman parte del proceso de elaboración del dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
La propuesta del Poder Ejecutivo, presentada el pasado 25 de agosto al Congreso, asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), aumenta G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), que representa 12% respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.
Las principales autoridades de las instituciones públicas que son convocadas por la bicameral exponen en la audiencia los programas que serán ejecutados el próximo año con el presupuesto que les fue asignado por el Ejecutivo.
La referida comisión para hoy, a las 9:00, al ministro de Educación, Luís Ramírez; y para las 11:00, al ministro de Deportes, César Rámirez.
Las audiencias se llevarán a cabo hasta el lunes 6 de octubre y, posteriormente, desde el jueves 9 hasta el jueves 30 de octubre la comisión emitirá su dictamen, que elevará a la consideración de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
En las tres sesiones realizadas ya pasó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien dio detalles de los grandes números del proyecto de PGN 2026, y los mayores recursos asignados a los programas considerados prioritarios.
Luego estuvieron las principales autoridades del Ministerio de Defensa; Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA).