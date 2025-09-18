MEF anunció hoy su calendario de pagos del mes de setiembre

La cartera de Economía y Finanzas dio a conocer este jueves su calendario de pago de beneficios sociales y de salario, correspondiente al mes de setiembre.

El próximo lunes 22 arrancan los pagos de beneficios sociales a los veteranos de la Guerra del Chaco, herederos de veteranos de la Guerra del Chaco, beneficiarios de pensiones graciables, herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio y a los adultos mayores.

La agenda prevé para el martes 23 a los jubilados y pensionados de la deficitaria Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, administrada por el MEF.

Día de pago a funcionarios

El miércoles 24, por su parte, se inicia el pago de salario a los funcionarios administrativos y al personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Los desembolsos continuarán el jueves 25 a favor de integrantes de las fuerzas públicas (policías y militares), funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.

El viernes 26 se abonará al funcionarios y docentes del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales; y el martes 30, se cerrará el proceso con el pago de servicios personales pendientes.

MEF señala que los pagos en las fechas establecidas están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las solicitudes de transferencias de recursos (STR) por parte de los organismos y entidades del Estado (OEE).

Al mes de agosto pasado el MEF ya abonó G. 14,6 billones (US$ 2.031 millones) para cumplir con las remuneraciones, 8,9% más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según el informe del MEF, en enero se desembolsó G. 1,72 billones; en febrero, G. 1,78 billones; en marzo, G. 1,79 billones; en abril, G. 1,83 billones; en mayo, 1,87 billones; en junio, G. 1,86 billones; en julio, G. 1,87 billones; y en agosto, G. 1,86 billones.