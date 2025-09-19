Este emblema privado baja los precios de sus combustibles

En medio de todo el escándalo de “los sobres del poder”, el presidente Santiago Peña anunció la reducción de G. 250 en todos los combustibles de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Según el mandatario, es la onceava vez que se da esta medida durante su Gobierno y luego del anuncio, uno de los emblemas privados que operan el país también optó por una reducción de precios.

Se trata de Shell, cuya disminución es hasta G. 450 en sus productos y los nuevos valores comenzarán a regir desde mañana en sus estaciones de servicio.

Lea más: En medio de crisis por “Los sobres del poder”, Peña anuncia reducción de precios en Petropar

Los nuevos precios de Shell

Los combustibles ofrecidos por Shell tendrán estos precios:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fórmula Regular: G 5.740

Fórmula Súper: G. 6.240

Evolux Diésel: G. 6.800

V-Power nafta: G. 7.890

V-Power diésel: G. 8.790

En lo que refiere a Petropar, sus precios oficiales ahora son:

Diésel Porã: G. 6.800

Diésel Mbarete: G. 8.600

Nafta Kape 88: G. 5.740

Nafta Oikoite 93: G. 6.240

Nafta Aratiri 97: G. 7.590

Lea más: Petropar: reaparece representante de firma catarí para evitar exponer al vicepresidente de un club