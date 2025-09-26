ANDE y Taiwán avanzan en cooperación para atraer inversiones tecnológicas

El encuentro entre autoridades de la ANDE y representantes de Taiwán se realizó en el despacho del presidente de la empresa estatal, Ing. Félix Sosa, en el marco del Segundo Foro Tecnológico y de Semiconductores que se llevó a cabo en Ciudad del Este, con la organización de la Embajada de Taiwán, la Gobernación de Alto Paraná y la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay.

Durante la reunión con directivos de las firmas Foxconn y TSMC, además de especialistas del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI), Sosa señaló que la ANDE mantiene conversaciones con la empresa de electricidad de Taiwán, a través de la Embajada, con el objetivo de reforzar la cooperación energética.

Subrayó que la meta es “atraer inversiones internacionales, de manera que compañías taiwanesas de gran envergadura puedan instalarse en Paraguay y operar con un suministro eléctrico seguro, estable y de calidad”.

Por su parte, el director de ITRI, Ray Yang, presentó propuestas de cooperación futura entre Paraguay y Taiwán en áreas como semiconductores e inteligencia artificial. Destacó además la importancia de robustecer el vínculo entre la ANDE y la empresa de electricidad taiwanesa, resaltando que un servicio confiable será clave para el desarrollo conjunto.

Tras la reunión, la ANDE ratificó su compromiso de impulsar proyectos estratégicos que permitan consolidar al Paraguay como un destino atractivo para las inversiones.